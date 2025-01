Todas as estrelas que eliminaram Roman Reigns das partidas do WWE Royal Rumble

‘The OTC’ participará do 2025 Rumble Match

‘The OTC’ Roman Reigns é considerado uma das maiores estrelas da promoção baseada em Stamford e uma olhada em suas realizações na WWE esclarece qualquer dúvida na mente dos fãs.

O reinado de 1.316 dias do título de Roman como WWE Undisputed Universal Heavyweight Champion é o quarto reinado de título mundial mais longo na história da promoção e o reinado de campeonato mais longo desde 1988. Além disso, seu reinado é um dos reinados de título mais dominantes na promoção .

OTC participou de um total de seis partidas do Royal Rumble, sua primeira aparição no Rumble foi em 2014, que aconteceu no CONSOL Energy Center em Pittsburgh, Pensilvânia. A melhor corrida do Royal Rumble of Reigns é sem dúvida aquela em 2015 em que saiu vitorioso.

Depois de vencer o Rumble, Roman desafiou Brock Lesnar pelo WWE World Heavyweight Championship na WrestleMania 31. No entanto, seus sonhos de se tornar campeão foram destruídos por seu ex-companheiro de equipe da Shield, ‘The Visionary’ Seth Rolins.

Rollins descontou o contrato do MITB durante o confronto Mania, tornando a partida uma ameaça tripla. O Visionário conquistou a vitória e o campeonato na 31ª edição que foi realizada no dia 29 de março de 2015 no Levi’s Stadium em Santa Clara, Califórnia.

Desde então, ele fez mais quatro aparições, incluindo 2016, 2017, 2018 e 2020. No entanto, Reigns ainda espera repetir o sucesso de 2015, tendo falhado em todas as cinco aparições no Rumble depois de 2015.

O vencedor do Rumble masculino tem a chance de lutar contra o campeão pelo título na WrestleMania, então Roman pretende vencer para desafiar o campeão indiscutível da WWE Cody Rhodes no palco mais grandioso. A edição 2025 do PLE acontecerá no dia 1º de fevereiro de 2025, no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis.

Lista de estrelas que eliminaram Roman Reigns no Royal Rumble masculino

Sim. Não. Ano removido por 01. 2014 Cambraia 02. 2016 Triplo H 03. 2017 Randy Orton 04. 2018 Shinsuke Nakamura 05. 2020 Drew Mcintyre

Este ano será a sétima aparição de Reigns no Rumble e seria interessante ver se ele sairá vitorioso apesar da competição acirrada.

O OTC reinará no Royal Rumble 2025? Compartilhe seus momentos favoritos do Roman Reigns Royal Rumble na seção de comentários.

