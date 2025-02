Programa oficial que será publicado em 14 de março de 2025

A emoção entre fãs e jogadores de luta livre é alta com o próximo WWE 2K25. O jogo será lançado em 14 de março de 2025, com o Acesso Early Live em 7 de março de 2025.

Neste artigo, rastrearemos todas as notas confirmadas da Superstar no jogo. A 2K declarou oficialmente que desta vez a lista terá mais de 300 personagens jogáveis ​​no jogo.

Todas as superestrelas confirmaram as qualificações

Aqui estão todas as notas confirmadas até agora:

Dragão Lee: 78

E céu: 89

Kofi Kingston: 81

Morgan Life: 91

Logan Paul: 90

King Mysterio: 86

Xavier Woods: 80

A lista será atualizada com cada classificação de superestrela confirmada.

Saiba mais sobre a WWE 2K25

2K O próximo jogo da WWE com Roman Reigns como a estrela da capa da versão padrão. Há também duas edições adicionais que os fãs obterão: Bloodline Edition e The Deadman Edition.

Ambas as edições terão recursos e conteúdo adicionais, juntamente com o acesso precoce de 7 dias ao jogo. A edição da linhagem apresenta Roman Reigns e sua família Anoa’i com Sami Zayn e Paul Heyman. A Deadman Edition contará com Undertaker como a estrela da capa com conteúdo de bônus.

A 2K também declarou que os fãs terão mais de 300 personagens jogáveis ​​no jogo, o que é enorme. Também existem muitos novos recursos e modos que os fãs entrarão na WWE 2K25. Para 2K Showcase, você terá A dinastia da linhagem História com Paul Heyman como seu guia turístico.

O modo da ilha, que será exclusivo da série X/S de PS5 e Xbox, permitirá que os jogadores explorem os lugares temáticos da WWE, obtenham missões e competam em eventos ao vivo. Você precisa impressionar os regins romanos e ganhar seu contrato da WWE.

Desta vez, novos tipos de coincidências foram incluídos, como regras de linha sanguínea, coincidência subterrânea e mergulho em barricadas, bem como a reintrodução da luta da cadeia. Além disso, não se esqueça da luta da Intergenre no WWE 2K25 que permitirá que as estrelas masculinas e femininas competam e muito mais.

