O segundo ple de 2025 preparará o palco para o grande palco.

O caminho para a WrestleMania começou com o emocionante Royal Rumble 2025, realizado no Lucas Oil Stadium, em Indianapolis, em 1º de fevereiro, entregando vários momentos incríveis que deixaram os fãs desejando mais. O segundo 20 de 2025 agora preparará o palco para o grande palco.

A 15ª edição da Câmara de Eliminação é a próxima parada na estrada e está programada para 1º de março no Rogers Center em Toronto, Ontário, Canadá. O PL apresentará estrelas da marca Raw e SmackDown.

Este PL marcará o primeiro evento da Câmara de Eliminação de Toronto e o primeiro evento da WWE no Rogers Center da WrestleMania X8, realizado em 2002. Também será o segundo evento da Câmara de Eliminação realizada no Canadá, após a edição de 2023 e a quarta câmara organizada consecutiva fora dos Estados Unidos.

Além disso, a 15ª câmera de eliminação também será a última câmera do campeão mundial da WWE, de 16 anos, John Cena, que está em sua turnê de despedida e se aposentará no final de 2025.

Com um alinhamento de partidas emocionantes já anunciadas e a antecipação de momentos inesquecíveis, a câmara de eliminação de 2025 está prestes a ser um evento lendário. Aqui está um detalhamento completo de todas as partes agendadas para esta ocasião histórica.

Todas as partidas confirmadas para a Câmara de Eliminação da WWE 2025

WWE WWE Champion Tiffany Stratton e Trish Stratus vs Nia Jax e Candice Lerae – partida de tag team

Liv Morgan vs Bianca Belair vs Alexa Bliss vs Bayley vs Naomi vs TBD – Materia da Câmara de Eliminação Feminina para uma partida do Campeonato Mundial da Mulher na WrestleMania 41

John Cena vs CM Punk vs Drew McIntyre vs Logan Paul vs Damian Priest vs TBD – Macho de câmara masculina para uma partida do WWE Championship Indiscutable in WrestleMania 41

No episódio de 14/02 de Friday Night Smackdown, a campeã da WWE, Tiffany Stratton, defendeu seu título em uma revanche contra Nia Jax. Candice Lerae estava no canto de Jax durante o jogo que viu o campeão e o desafiante fazer um show, mas no final, Lerae interferiu no jogo quando Stratton estava procurando o fim que causou desqualificação.

Lerae e Jax atacaram o campeão, a lenda da WWE, Trish Stratus, que estava na platéia, apressou a ajuda de Stratton. No entanto, o número de números era muito parecido com Jax e Lerae Bathered Stratus e Tiffany. Esse ataque levou Stratus a flutuar a idéia de uma equipe de gravadora contra Jax e Lerae que o campeão gostava. O jogo tornou -se oficial mais tarde e as duas equipes agora lutarão no PLE no próximo mês.

Partido da câmara de eliminação feminina

Após a tradição, o PLE terá dois jogos de câmera de eliminação, onde seis participantes colidirão para ter a oportunidade de desafiar o campeão na WrestleMania. Devido ao vencedor feminino da Royal Women de 2025, Charlotte Flair, escolhendo a campeã feminina da WWE, Tiffany Stratton, todos os participantes estarão filmando para a campeã mundial Rhea Ripley.

A primeira mulher a se qualificar para o jogo foi Liv Morgan, seguida por Bianca Belair, Alexa Bliss, Naomi e Bayley. O concorrente final do partido será decidido no episódio de WWE Raw, onde Roxanne Pérez lutará com Raquel Rodríguez na festa de classificação final.

Partido de câmara de eliminação masculina

Na partida da câmara de eliminação masculina, os seis participantes estão perseguindo o indiscutível campeão da WWE, Cody Rhodes, quando o vencedor do Royal Rumble do uso de 2025 Jey escolheu o campeão mundial de pesos pesados ​​Gunther para a WrestleMania.

Depois de não vencer a partida do Royal Rumble, o campeão mundial da WWE, John Cena, anunciou sua entrada para a partida de câmara masculina. CM Punk foi o segundo homem a garantir que seu lugar, embora ele tenha sido o primeiro a se qualificar, seguido por Drew McIntyre, Logan Paul e Damian Priest. O último lugar da partida será preenchido no episódio de WWE Raw, onde Seth Rollins e Finn Balor lutarão pelo último lugar.

Você está animado pelo segundo ple de 2025? Compartilhe seus pensamentos e previsões para a câmera da câmara de eliminação na seção de comentários.

