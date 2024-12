Todas as partidas confirmadas para a estreia do WWE RAW na Netflix em 2025

Algumas partidas importantes já foram anunciadas para o programa.

WWE RAW está prestes a dar um passo inovador em 2025, quando o programa principal passar da televisão tradicional para a Netflix. A tão aguardada estreia, marcada para 6 de janeiro de 2025, será transmitida ao vivo do Intuit Dome em Los Angeles, Califórnia.

Isto marca uma mudança significativa na forma como a WWE interage com o seu público, trazendo a emoção do RAW para a plataforma de streaming líder mundial.

A WWE prometeu um episódio de estreia cheio de ação, apresentando grandes estrelas como John Cena, Roman Reigns, Bianca Belair, Cody Rhodes, CM Punk, Seth Rollins e muito mais.

Os fãs também podem esperar uma participação especial do rapper Travis Scott, adicionando um visual repleto de estrelas ao evento.

As especulações aumentaram sobre o calibre das partidas planejadas para a estreia, com rumores sugerindo que o cartão proporcionará emoção premium em nível de evento ao vivo. Um dos relatos mais intrigantes é que uma luta importante, originalmente removida da WrestleMania 40, será mostrada neste episódio tão aguardado.

Todas as partidas confirmadas para WWE RAW na estreia da Netflix

CM Punk vs.

Roman Reigns vs Solo Sikoa – Combate tribal pela Ula Fala

Liv Morgan x Rhea Ripley – Título Mundial Feminino

Jey Uso x Drew McIntyre

Liv Morgan x Rhea Ripley – Título Mundial Feminino

A luta entre Liv Morgan e Rhea Ripley pelo título mundial feminino acontecerá no episódio de estreia do Raw na Netflix. As lutas foram confirmadas no evento inicial do WWE Raw na Netflix.

CM Punk vs.

CM Punk x Seth Rollins parece ser um dos confrontos mais esperados da WWE, especialmente porque os dois Superstars estão em desacordo desde o retorno de Punk no Survivor Series: WarGames.

A frustração de Rollins com o retorno de Punk era evidente, e os dois trocaram golpes dentro e fora da tela. Com Punk ocupado com Drew McIntyre e Rollins envolvidos em suas próprias rixas, parece que finalmente chegou a hora de nos enfrentarmos.

A partida entre Punk e Rollins agora está programada para estrear no WWE RAW na Netflix em 6 de janeiro de 2025.

Isto foi posteriormente corroborado por Mike Johnson do PWInsider, que confirmou que o partido era “a direção atual”, embora tenha notado que os planos ainda podem mudar.

A tensão entre Punk e Rollins vem crescendo há meses, incluindo um momento memorável no SummerSlam, quando Rollins foi o árbitro convidado especial para a partida de Punk com Drew McIntyre, apenas para comer um GTS de Punk.

Suas recentes promoções no RAW intensificaram ainda mais a animosidade entre eles, com Punk dispensando Rollins e Rollins zombando do ataque anterior de Punk. Porém, apesar de todas as especulações, a WWE ainda não confirmou oficialmente a partida.

Roman Reigns vs Solo Sikoa – Combate tribal pela Ula Fala

O principal programa da WWE, Monday Night Raw, está fazendo história com sua estreia na Netflix na primeira semana de janeiro de 2025. A emoção em torno do show atingiu novos patamares, especialmente com o anúncio de que Roman Reigns aparecerá no episódio.

Isso foi ainda mais amplificado após seu desafio para Solo Sikoa no episódio de 13 de dezembro do Friday Night SmackDown. A WWE confirmou agora oficialmente que Reigns e Sikoa se enfrentarão em uma partida Tribal Combat durante a estreia do Raw Netflix.

A jornada de Reigns desde sua derrota para Cody Rhodes na WrestleMania 40 tem sido tumultuada. A derrota fez com que ele perdesse o Campeonato Indiscutível e, mais dolorosamente, a lealdade de seu primo, Solo Sikoa, que assumiu a liderança da Bloodline durante a ausência de Reigns.

Desde o seu regresso, Reigns concentrou-se em restaurar o seu legado e recuperar o seu estatuto de Chefe Tribal. Embora ele tenha conseguido reconstruir sua facção e pôr fim à nova linhagem de Sikoa, ainda falta uma peça-chave: seu Ula Fala, o colar sagrado que simboliza seu papel como chefe tribal.

No SmackDown de 13 de dezembro, Reigns lançou um desafio a Sikoa para uma partida Tribal Combat, com Ula Fala em jogo, tornando este confronto ainda mais pessoal.

Jey Uso x Drew McIntyre

No episódio final do WWE Raw de 2024, Jey Uso gritou e desafiou Drew McIntyre. Drew atacou Jey e a luta foi posteriormente oficializada para o episódio de estreia do WWE Raw na Netflix.

Você está animado com a estreia do WWE RAW na Netflix? Quem você escolhe para as duas partidas citadas acima? Deixe-nos saber seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

Este artigo será atualizado à medida que mais partidas e segmentos forem anunciados, portanto, fique ligado nas últimas notícias sobre WWE RAW no Netflix em Khel Now.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.