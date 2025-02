Todas as partidas confirmadas para a WWE WrestleMania 41 até agora

O melhor estágio emanará de Las Vegas

O caminho para a WrestleMania 41 começou no Lucas Oil Stadium em 1º de fevereiro com o Royal Rumble Ple. A promoção baseada em Stamford está agora se preparando para a Câmara de Eliminação de PLE, que está programada para 1º de março em Toronto, Canadá.

No entanto, cada estrela da promoção está esperando desesperadamente a oportunidade de competir no estágio mais grande após a câmara de eliminação em abril. À medida que a WrestleMania 41 polegadas mais perto, histórias e partidas começaram a tomar forma.

A 41ª edição da WrestleMania está programada para ocorrer como um evento de duas noites nos dias 19 e 20 de abril de 2025. O evento de massa será realizado no Allegiant Stadium em Paradise, Nevada, EUA. Área de Las Vegas.

O melhor cenário contará com estrelas Raw e Smackdown da sede de Stamford. A edição de 2025 da WrestleMania também será a primeira mania a transmitir na Netflix na maioria dos mercados internacionais, após a transição em janeiro de 2025.

Todos os jogos confirmados para a WWE WrestleMania 41

Gunther (C) vs Jey Use – Match World Heavyweight Championship Match

Tiffany Stratton (C) vs Charlotte Flair – WWE Women’s Championship Match

O uso do ‘Evento Principal’ Jey desafiou todas as probabilidades e eliminou o campeão mundial da WWE de 16 horas, John Cena, a vencer o Royal Rumble de 2025. Depois de vencer o jogo, Jey levou um tempo para comemorar a vitória, mas ele teve um Ótima tarefa na frente dele, que era escolher qual campeão ele queria enfrentar em Mania.

Enquanto Jey inicialmente se inclinou para o Gunther “Geral of the Ring”, queria cruzar as opções e visitar Smackdown na noite de sexta -feira para se encontrar com o indiscutível campeão da WWE, Cody Rhodes. No entanto, o campeão mundial facilitou o trabalho de Jey enquanto o emboscia durante os primeiros momentos do episódio 02/10 do Monday Night Raw.

O anel geral então trancou uma submissão, gritando: “Não faça isso, Jey!” Enquanto a segurança e os funcionários correram para espalhar a situação. Em vez de impedir Jey, o ataque só tomou sua decisão mais clara quando ele coletou o microfone e disse: “Eu e você na WrestleMania”. As duas estrelas agora lutarão no palco mais grande, enquanto Jey procura criar história e aumentar o título mundial, Gunher quer mostrar que Jey é “um talento de cartão médio”.

No episódio de 14/02 de Friday Night Smackdown, Tiffany Stratton defendeu seu título em uma revanche contra Nia Jax. Enquanto Stratton manteve o título, não foi através da maneira tradicional, já que ela foi atacada pela amiga de Jax, Candice Lerae, que causou desqualificação.

Jax e Lerae começaram a atingir o campeão que recebeu alguma ajuda na forma de Trish Stratus, mas o jogo de números assumido enquanto Jax continuava com o desembarque do aniquilador.

Quando Jax e Lerae deixaram o ringue, o vencedor do Royal Rumble de 2025, Charlotte Flair, subiu no ringue, levantou a cadeira de aço e sentou -se bem em frente a Stratton, que ainda estava surpreso com o castigo anterior. Flair pegou o microfone e pediu silenciosamente a Tiffany para acordar.

Flair anunciou então que havia escolhido o campeão feminino da WWE e declarou que veria Stratton na WrestleMania 41 em abril. “A rainha escolhe você! Vejo você na WrestleMania ”, proclamou.

Este artigo será atualizado à medida que mais novos jogos e segmentos forem anunciados; portanto, esteja atento às últimas notícias sobre o WWE WrestleMania 41 em Khel Now.

