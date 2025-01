Todas as partidas confirmadas para o WWE Saturday Night Main Event (25 de janeiro de 2025)

WWE SNME retornará mais uma vez este mês

A WWE produziu um fantástico evento principal de sábado à noite no Nassau Veterans Memorial Coliseum em Long Island, Nova York, em 14 de dezembro de 2024, que atraiu 2,3 ​​milhões de telespectadores na NBC e no Peacock, resultando em um grande sucesso.

A noite teve seis lutas, nas quais a campeã mundial feminina Liv Morgan defendeu com sucesso seu título contra Iyo Sky. Drew McIntyre derrotou Sami Zayn em uma luta rancorosa. O primeiro Campeonato Feminino dos EUA foi coroado, marcando um evento histórico.

Chelsea Green derrotou Michin para ganhar a primeira campeã feminina dos Estados Unidos. Por outro lado, o Campeão Mundial dos Pesos Pesados ​​da WWE, Gunther, defendeu seu título em uma luta Triple Threat contra Damian Priest e Finn Balor.

O evento principal do show viu Cody Rhodes reconquistar o lendário WWE Winged Eagle Championship. Ele derrotou Kevin Owens para defender seu campeonato. Esta rivalidade apaixonada finalmente atingirá o seu ápice no Royal Rumble, quando o WWE Championship e o Winged Eagle Championship cruzarão o ringue em uma luta de escada.

Mas o SNME mais recente está agendado para 25 de janeiro de 2025 no Frost Bank Center em San Antonio, Texas. Os fãs podem esperar mais episódios cheios de ação deste programa clássico até 2025.

Todas as partidas confirmadas para o evento principal de sábado à noite da WWE

Jey Uso vs Gunther (c) (Campeonato Mundial de Pesos Pesados)

Bron Breakker x Sheamus (Campeonato Intercontinental)

Braun Strowman x Jacob Fatu

Jey Uso enfrentará Gunther no Evento Principal de Sábado à Noite da WWE. Na edição de 13 de janeiro do WWE Raw, ‘The Ring General’ subiu ao ringue e expressou o seu descontentamento com a situação atual da WWE, afirmando que ninguém se importa quem é o ‘Melhor do Mundo’ ou o ‘Chefe Tribal’. Gunther continuou a enfatizar o valor de seu Campeonato Mundial de Pesos Pesados ​​antes de ser parado por Jey Uso.

Uso entrou no ringue e manifestou a intenção de enfrentar Gunther pelo título, dizendo que todos os seus problemas anteriores haviam ficado para trás. Gunther respondeu duramente, criticando Uso por sua falta de habilidade para grandes eventos, enquanto aplaudiu sua popularidade e valor de entretenimento. Gunther também pareceu aceitar a oferta de Uso para uma luta no Saturday Night Main Event da WWE antes de criticá-lo e instá-lo a ficar longe da disputa pelo título.

Uso respondeu com veemência, afirmando que continua acordando todas as manhãs e apostando em si mesmo apesar de ter medo de se aventurar fora da sombra de seu time com seu irmão. Uso concluiu a promo afirmando que vai derrotar Gunther e tirar dele o Campeonato Mundial de Pesos Pesados ​​no Main Event de sábado à noite.

Bron Breakker x Sheamus (Campeonato Intercontinental)

Sheamus derrotou Ludwig Kaiser na edição de 13 de janeiro do WWE RAW antes de entrar no ringue e tentar provocar uma luta com o Campeão Intercontinental Bron Breakker, que estava sentado na plateia.

Os oficiais intervieram e impediram os dois de lutar, mas após o confronto, foi anunciado que Sheamus teria uma chance de campeonato em menos de duas semanas no Evento Principal de sábado à noite. Suas duas últimas partidas de simples resultaram em desqualificações. Survivor Series: WarGames apresentou uma ameaça tripla envolvendo Kaiser, mas Breakker saiu vitorioso.

Braun Strowman x Jacob Fatu

Depois de um confronto no mês passado, muitos fãs ficaram entusiasmados ao ver o confronto entre Braun Strowman e Jacob Fatu. Os dois gigantes se enfrentaram mais uma vez no episódio do dia 17/01 do Friday Night SmackDown, quando Fatu junto com Tama Tonga atacaram Jimmy Uso, que lutava contra Carmelo Hayes.

LA Knight interveio em busca de vingança e quando o jogo dos números assumiu o controle, Strowman pareceu equilibrar as probabilidades. No entanto, antes que Fatu e Strowman pudessem colidir, Tonga interveio e puxou Fatu para fora do ringue.

A promoção agora ouviu o fandom e oficializou um match entre as duas potências para a edição de 25 de janeiro do SNME. Strowman e Fatu se enfrentarão pela primeira vez em suas carreiras.

Você está animado com o ressurgimento do SNME 2025? Este artigo será atualizado à medida que mais partidas e novos segmentos forem anunciados, portanto, fique ligado nas últimas notícias do evento principal do WWE 2025 de sábado à noite no Khel Now.

