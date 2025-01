Todas as partidas confirmadas para WWE NXT New Year’s Evil 2025

Até o momento duas lutas pelo título foram anunciadas para o programa.

A promoção baseada em Stamford já está pronta para a quinta edição do New Year’s Evil, que está marcada para 7 de janeiro de 2025. O evento contará com estrelas da marca NXT da WWE. Este é o primeiro show do NXT a usar a marca WWE.

O evento será transmitido ao vivo do Shrine Expo Hall em Los Angeles, Califórnia. O programa será transmitido ao vivo como um episódio especial da série semanal de televisão da promoção NXT. O evento foi ao ar originalmente como uma edição especial do WCW Monday Nitro em 27 de dezembro de 1999.

Todas as partidas confirmadas para WWE New Year’s Evil 2025

Trick Williams (c) x Oba Femi x Eddy Thorpe – Campeonato NXT

Roxanne Perez (c) x Giulia – NXT Women’s Championship

1 Luta de candidatas ao NXT Women’s North American Championship: Cora Jade x Stephanie Vaquer x Lola Vice x Kelani Jordan

Partida com regras de morte súbita para NXT Heritage Cup: Lexis King (c) vs.

Influência Fatal (Fallon Henley, Jacy Jayne e Jazmyn Nyx) vs. Gigi Dolin, Shotzi e Tatum Paxley

O campeão do NXT, Trick Williams, defenderá seu título em uma luta Triple Threat contra Oba Femi e Eddy Thorpe. Oba Femi conquistou a chance pelo título contra o campeão graças à sua vitória no Iron Survivor Challenge no NXT Deadline 2024.

Devido ao polêmico final da partida Williams x Thorpe no evento principal do episódio de 17 de dezembro do NXT, a partida do mês seguinte foi alterada para ação de ameaça tripla no show de 24/12.

A campeã feminina do NXT, Roxanne Perez, está programada para defender seu título contra Giulia no Shrine Expo Hall. Assim como Oba Femi, Giulia se tornou a candidata número um ao título com sua vitória no Women’s Iron Survivor Challenge Match.

No NXT Deadline 2024, Giulia saiu vitoriosa em uma partida competitiva contra Sol Ruca, Zaria, Stephanie Vaquer e Wren Sinclair no dia 7 de dezembro.

Partida número 1 do NXT Women’s North American Championship: Cora Jade x Stephanie Vaquer x Lola Vice x Kelani Jordan

Cora Jade, Stephanie Vaquer, Lola Vice e Kelani Jordan se enfrentarão pelo direito de desafiar Fallon Henley pelo NXT North American Women’s Championship.

O recente crescimento do personagem de Jordan torna este confronto fascinante. Ela está em desacordo com Cora Jade, mas também não gosta muito de Vaquer e Vice no momento.

Conforme revelado no programa WWE NXT de 31 de dezembro, Lexis King defenderá a NXT Heritage Cup contra Charlie Dempsey. King derrotou Dempsey para ganhar a Heritage Cup no show de 24 de dezembro. No dia 7 de janeiro eles se enfrentarão novamente. A luta será disputada sob as regras da Morte Súbita.

Fallon Henley e Fatal Influence (Jazmyn Nyx e Jacy Jayne) causaram estragos entre os lutadores do elenco do NXT. Shotzi surpreendeu a todos quando voltou há algumas semanas para ajudar Tatum Paxley e Gigi Dolin a derrotar Fatal Influence. O trio babyface agora tem a chance de acabar com a facção heel, já que uma dupla de seis mulheres para o New Year’s Evil foi anunciada.

