Todas as primeiras eliminações na história do WWE Royal Rumble

A primeira partida Royal Rumble foi realizada em 1988.

A partida Royal Rumble é uma luta de luta livre profissional com regras do Battle Royal, onde os competidores eliminam os outros jogando-os por cima da corda. Normalmente participam 30 participantes, dois competidores começam a luta e novos lutadores entram a cada 90 segundos até que todos os 30 estejam dentro do ringue quadrado.

Desde a sua criação em 1988, o Rumble criou alguns dos momentos mais icônicos, com vários vencedores conquistando o título. No entanto, a princípio o PLE apresentava apenas partidas masculinas de Rumble, mas a partir de 2018 o PLE passou a apresentar duas partidas nas divisões masculina e feminina.

Vencer a partida Rumble é considerado uma grande conquista, especialmente para aqueles que entram cedo e demonstram extraordinária resistência, resiliência e capacidade atlética ao sobreviver à competição.

Embora várias estrelas da WWE tenham alcançado o primeiro lugar, poucas estrelas estiveram à altura do desafio. Embora alguns selecionados tenham vencido a partida Rumble nesta posição, outros não tiveram tanta sorte.

Para os azarados que são eliminados primeiro, seus sonhos de lutar pelo título e ser a atração principal da WrestleMania são destruídos em um instante. Aqui damos uma olhada na lista de estrelas que foram eliminadas primeiro no Royal Rumble.

Cada primeira eliminação no Royal Rumble masculino

Nome Ano bengala moleca 1988 Esmagar 1989 Koko B. Ware 1990 corajoso dinossauro 1991 Ted DiBiase 1992 Papai Xangô 1993 Encontrar 1994 Jimmy Del Rayo 1995 Bob Backlund 1996 Canivete Ramón 1997 Tom Brandi 1998 para o gol 1999 mosh 2000 touro buchanan 2001 chefão 2002 Shawn Michaels 2003 bradshaw 2004 Daniel Puder 2005 Simão Dean 2006 estilo rico 2007 Santino Marella 2008 O grande Khali 2009 Evan Bourne 2010 justin gabriel 2011 Alex Riley 2012 Santino Marella 2013 Damien Sandow 2014 a senhora 2015 Rusev 2016 Jack Gallagher 2017 rinoceronte 2018 Sem rosto II O maior Royal Rumble 2018 Jeff Jarrett 2019 Elias 2020 Jeff Hardy 2021 Roberto Roode 2022 a senhora 2023 Grayson Waller 2024 A ser determinado 2025

Cada primeira eliminação no Royal Rumble feminino

Nome Ano mandy rosa 2018 Liv Morgan 2019 lã 2020 Shotzi 2021 Melina 2022 B-Fab 2023 Indi Hartwell 2024 A ser determinado 2025

Quem você acha que adicionará seu nome a esta lista infeliz no Royal Rumble deste ano? Compartilhe suas idéias e previsões na seção de comentários.

