Todas as superestrelas confirmadas para a WWE 2025 Women Elimination House até agora

A Câmara de Eliminação é a última de WrestleMania 41

O caminho para a WrestleMania começou com o eletrizante Royal Rumble 2025, que emanou do Lucas Oil Stadium em Indianapolis em 1º de fevereiro e apresentou vários momentos incríveis que deixaram os fãs querendo mais.

A próxima parada na estrada para Mania é a Câmara de Eliminação de Ple 2025, que está programada para 1º de março no Rogers Center em Toronto, Ontário, Canadá. O PLE será o último ple da sede em Stamford antes da WrestleMania, exceto os eventos da NXT.

A câmara de eliminação é uma luta de vários concorrentes nos quais uma câmera de aço circunda o anel. É essencialmente uma versão reduzida do WWE Royal Rumble, mas é estabelecida dentro de uma partida de gaiola. Dois dos seis superestrelas começam o jogo no ringue, enquanto os outros quatro estão em Plexiglaás.

A cada cinco minutos, uma cápsula aleatória é aberta, permitindo que um novo participante entre no jogo. O procedimento continua até que os seis concorrentes entrem no concurso.

Os participantes só podem ser eliminados por pinfall ou envio, sem desqualificações ou conta. O jogo continua até que apenas um lutador permaneça, que é declarado vencedor. Se um campeão estiver envolvido, Victor pode reivindicar o título ou pode ganhar uma oportunidade de campeonato na WrestleMania.

Depois de Royal Rumble, a promoção começa um torneio de classificação para a câmara de eliminação, onde as estrelas lutam umas às outras por um lugar no quadro único do PLE. Aqui, damos uma olhada na lista de estrelas que descreveram e são confirmadas para a partida de câmera de eliminação feminina.

Leia também: todas as superestrelas confirmadas para a Câmara de Eliminação dos Men da WWE 2025 até agora

Todas as superestrelas femininas confirmaram a câmara de eliminação de 2025

Morgan Life

Bianca Belair

Alexa Bliss

Bayley

Naomí

O primeiro jogo de classificação foi realizado no episódio 02/03 do Monday Night Raw, que emanou do Rocket Mortgage Fieldhouse em Cleveland, Ohio, viu Liv Morgan e Iyo Sky Battle no programa para ter a oportunidade de entrar na festa no Rogers Center .

Liv Morgan venceu o jogo através da desqualificação depois que a campeã mundial Rhea Ripley se envolveu no jogo devido a uma briga por trás do palco antes.

No episódio 02/07 de Friday Night Smackdown, Bianca Belair derrotou Piper Niven, enquanto Alexa Bliss derrotou Candice Lerae para se classificar para a festa de câmera feminina. As duas estrelas se juntaram a Liv Morgan enquanto esperavam os três participantes restantes.

No quarto jogo de classificação, Bayley e o campeão intercontinental feminino Lyra Valkyria bloquearam os chifres. A partida que ocorreu no episódio 02/10 do Monday Night Raw em Nashville viu Valkyria lutar contra um de seus modelos a seguir.

Enquanto o campeão do IC apresentou uma oposição dura, o veterano finalmente triunfou enquanto reversa a tentativa de rolar da Valquíria e a fez se classificar para o jogo.

Metade do campeão da equipe feminina, Noami, derrotou o campeão dos Estados Unidos Chelsea Green na quinta partida de classificação para ganhar um lugar na câmera da câmera no episódio 4/14 de Friday Night Smackdown.

Uma última partida de classificação está programada para o episódio de 17/02/17 da Red Brand, onde o ex -campeão feminino do NXT, Roxanne Pérez, lutará com Raquel Rodríguez pelo último lugar no partido da Câmara das Mulheres.

A WWE 2025 Elimination Chamber está pronta para ir ao ar Toronto em 1º de março de 2025. Com os novos nomes adicionados, atualizaremos o artigo até que todos os membros se qualifiquem para a festa.

Você está animado pela câmara de eliminação de 2025 e quem você acha que vencerá na festa das mulheres? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.