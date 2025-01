Todas as superestrelas da WWE que entraram no Royal Rumble Match apenas uma vez

É provável que algumas dessas estrelas apareçam em seu segundo jogo em 2025

O Royal Rumble Ple inicia a estação de ple para a sede em Stamford e prepara o palco para a WrestleMania. O PL apresenta dois partidos do Royal Rumble nas divisões de homens e mulheres. Desde a sua criação em 1988, o PLE apresentou apenas questões masculinas.

A partida de Rumble Women foi adicionada em 2018 e, desde então, o PLE apresentou dois jogos nas duas divisões. Todos os anos, várias estrelas sonham em vencer o jogo para ter uma chance pelo título e liderar o melhor palco.

O PLE é geralmente comemorado no final de janeiro, com a única exceção de 2025, quando o PLE ocorrerá no início de fevereiro. Em geral, o Rumble Party lidera o PLE, embora tenha havido várias exceções ao longo dos anos, incluindo os eventos de 1988, 1996, 1997, 1998, 2006, 2013 e 2023.

O Royal Rumble é uma festa de luta livre profissional que segue as regras da Battle Royal, onde os participantes eliminam os oponentes jogando -os na corda superior. O jogo geralmente tem 30 concorrentes, com dois lutadores começando, e os novos participantes se juntam a cada 90 segundos até que todos os participantes estejam no ringue.

Embora existam várias estrelas que venceram o jogo Rumble duas vezes, algumas até venceram duas vezes consecutivas, enquanto outras têm a maior eliminação ou aparência. Há também uma liga de estrelas em particular que só apareceu no Rumble Party uma vez em sua carreira.

Aqui vamos dar uma olhada nas estrelas da WWE que apenas participaram da ilustre partida de Rumble apenas uma vez.

Estrelas da WWE que entraram na partida Royal Rumble apenas uma vez

Nome Ano Pat McAfee 2024 Logan Paul 2023 Aliyah 2022 Damn Bunny 2022 Cameron 2022 Marfim 2022 Johnny Knoxville 2022 Melina 2022 Shane McMahon 2022 Vitória 2021 Karl Anderson 2020 Luke Gallows 2020 Mercedes Martínez 2020 Pete Dunne 2019 Aiden English 2018 Jacqueline 2018 Tye Dillinger 2017 O boogeyman 2015 Bubba Ray Dudley 2015 O Torito 2014 Michael Cole 2012 Kharma 2012 Ricardo Rodríguez 2012 Ryan Mason 2011 Evan Bourne 2010 Sr. Kennedy 2008 Jamie Noble 2008 Kenny Dykstra 2007 Sabu 2007 O Sandman 2007 Psicose 2006 Selvagem 2006 Christopher Nowinski 2003 Rosa 2003 Tempestade de lança 2002 Drew Carey 2001 Corvo 2001 Tazz 2001 O azul maligno 1999 Gillberg 1999 E Severn 1999 Rick Steiner 1997 Mil máscaras 1997 Razor Ramón 1997 Cibernético 1997 Barry Horowitz 1996 Equipe de agachamento (1 e 2) 1996 Dick Murdoch 1995 Bam Bam Biglow 1994 O Grande Kabuki 1994 Rick Stier 1994 Carlos Colon 1993 Max Moon 1993 Sargento Sacrifício 1992 Sid Justice 1992 Shane Douglas 1991 Falcão 1991 Rhods empoeirado 1990 Arn Anderson 1989 Bolo de carne bruta 1989 Big John Tachonado 1989 Corrida da Harley 1988

Enquanto a maioria dessas estrelas se aposentou ou se separou da sede em Stamford. Ainda há um punhado de estrelas que ainda estão trabalhando de alguma maneira ou estão fora de ação cuidando de suas feridas.

Estrelas como Logan Paul já anunciaram sua entrada no Rumble 2025 e mais estrelas que ainda estão com a promoção provavelmente quebrarão esse disco indesejado e participarão de seu segundo jogo de rumble.

