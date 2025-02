TODD ​​McShay Nomi ‘più dotato’ QB in NFL Draft -Class

Il Super Bowl 2024 è stato ufficialmente completato, che ha i fan della NFL per rivolgersi alla loro attenzione sulla bozza imminente.

La bozza è un faro di speranza per ogni elenco della NFL, una possibilità per loro di scegliere un giovane giocatore che potrebbe diventare il viso e il futuro del loro franchising.

Alcune squadre sono più alla disperata ricerca di un giocatore come altri, in particolare le squadre vicino alla cima della bozza di ordine che sono state esposte alla loro ragionevole quota di partite nelle ultime stagioni.

Il quarterback è un bisogno urgente per molte di queste squadre e, sebbene non sia così profondo di una classe di quarterback che negli ultimi anni sono stati, ci sono alcuni giocatori che sono stati menzionati come potenziali 10 opzioni principali.

Cam Ward e Shedeur Sanders sono i nomi più comuni, ma gli analisti hanno sollevato altre opinioni come opportunità che potrebbero fare una grande differenza in un’organizzazione della NFL.

Todd McShay ha recentemente pubblicato su X su qualcuno a cui non è stata data molta trazione a questo punto e ha detto: “Non ci sono quattro quarterback in questa bozza di classe più dotate di strumenti NFL rispetto a Louisville QB Tyler Shough”.

Non ci sono quattro quarterback in questa bozza di classe più dotate di strumenti NFL rispetto a Louisville QB Tyler Shough. Là. L’ho detto. Buona notte. pic.twitter.com/yqmsjaohra – Todd McShay (@McShay13) 12 febbraio 2025

Shough non è una delle migliori prospettive quest’anno, almeno per il pubblico, ma dato il ruolo di McShay come progetto di esperto, la sua opinione potrebbe valere la pena ascoltare.

Louisville QB ha giocato bene nella sua ultima stagione e ha lanciato 3.195 yard, 23 touchdown e solo sei catture.

McShay vede qualcosa in lui e sarà interessante vedere se un team della NFL ha la stessa valutazione e usa una scelta alta su di lui.

PROSSIMO: I fan sono convinti del prossimo lavoro di Dan Orlovsky