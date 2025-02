Todos os 30 participantes da história do WWE Royal Rumble

Os participantes finais geralmente têm maior probabilidade de ganhar

O Royal Rumble é uma festa de luta livre profissional que segue as regras da Battle Royal, onde os participantes eliminam os oponentes jogando -os na corda superior. O jogo geralmente tem 30 concorrentes, com dois lutadores começando, e os novos participantes se juntam a cada 90 segundos até que todos os participantes estejam no ringue.

Embora os participantes finais geralmente tenham a maior possibilidade de ganhar, esse nem sempre é o caso, como muitas estrelas demonstram ao longo dos anos. O Royal Rumble Match estreou em 1988 com apenas vinte participantes. No entanto, a partir de 1989, o partido se expandiu para incluir 30 concorrentes, todos lutando por uma oportunidade para o título.

Por outro lado, o evento Royal Rumble 2011 foi o único a apresentar 40 participantes de ambas as marcas, em vez dos 30 habituais.

A WWE então acrescentou o Rumble Party em 2018 e foi realizado como o evento principal no Rumble de 2018. O vencedor da partida que persiste apesar do ataque e sobrevive, vence o jogo e recebe uma oportunidade para o título contra o campeão na WrestleMania.

Agora vamos dar uma olhada na lista de estrelas que entraram no numérico e trinta lugares nas partidas de Rumble, masculino e feminino.

Cada 30 participante do The Royal Rumble of Men

Nome Ano Junk Dog 1988 Ted DiBiase 1989 Sr. Perfect 1990 Rebocador 1991 O Senhor da Guerra 1992 Randy Savage 1993 Adam Bomb 1994 Crush 1995 Duke ‘o recipiente de lixo’ Droise 1996 O Undertaker 1997 Jumper 1998 Chyna 1999 X-Pac 2000 Rikishii 2001 Booker T. 2002 O Undertaker 2003 Goldberg 2004 Ric Flair 2005 Randy Orton 2006 O Undertaker 2007 John Cena 2008 O grande show 2009 Cambraia 2010 Kane 2011 O grande show 2012 Ryback 2013 Rei Mysterio 2014 Dolph Ziggler 2015 Triplo h 2016 Reigns Romano 2017 Dolph Ziggler 2018 Chris Jericho Great Royal Rumble 2018 Nia Jax (substituindo R-Truth) 2019 Seth Rollins 2020 Braun Strowman 2021 Brock Lesnar 2022 Cody Rhodes 2023 Sami Zayn 2024 Logan Paul 2025

Cada 30 participante do Royal Rumble of Women

Nome Ano Estrato Trish 2018 Carmella 2019 Shayna Baszler 2020 Natalya 2021 Shayna Baszler 2022 Nia Jax 2023 Morgan Life 2024 Nikki Bella 2025

Quem você acha que eles serão o último homem e mulher a entrarem no Royal Match deste ano? Compartilhe seus pensamentos e previsões para o PLE na seção de comentários.

