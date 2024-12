Todos os apelidos de Dwayne ‘The Rock’ Johnson explicados: WWE

Fãs de todo o mundo do wrestling se referiram a The Rock por vários apelidos.

The Rock é o epítome de uma das maiores celebridades do mundo. A ascensão do filho de Rocky e Ata Johnson começou no mundo do wrestling após sua carreira fracassada como jogador de futebol. Apesar do seu início desastroso, ele desafiou todas as probabilidades e canalizou o seu carisma, perspicácia no ringue e personalidade excepcional para se tornar um dos maiores Superstars da WWE de todos os tempos. Não só isso, mas ele expandiu ainda mais seus horizontes e se tornou o ator mais bem pago de Hollywood.

Discutindo sua jornada ao topo da cadeia alimentar da WWE, The Rock conquistou uma personalidade forte e magnética que lhe rendeu muitos apelidos. Na verdade, após suas aparições regulares na programação televisiva da WWE em 2024, ele adicionou outro nome poderoso à sua lista de apelidos. Aqui estão todos os apelidos de The Rock explicados:

o grande

Após sua fracassada passagem como atleta de terceira geração Rocky Maivia, The Rock decidiu fazer uma mudança em toda a apresentação de seu personagem. Ele se alinhou com The Nation of Domination e encurtou seu nome para “The Rock”, alegando ser maior do que todos os outros na WWE. Isso o levou a cunhar o nome “O Grande”, que se tornou amplamente sinônimo dele.

O campeão do povo

Como o próprio nome indica, The Rock não se batizou como “O Campeão do Povo”; Ele ganhou esse apelido. Poucas estrelas da WWE conseguem cativar, como o próprio The Rock diz, “milhões e milhões de fãs” como ele. Toda a atuação e conexão de The Rock com os fãs, seja nas arenas ao vivo ou nas redes sociais, ao longo dos anos, fizeram dele merecidamente o campeão do povo.

O homem mais eletrizante do entretenimento esportivo

Uma das principais razões de The Rock que o ajudou a ter sucesso como megastar na WWE foi a sua capacidade de falar ao microfone. Na terminologia do wrestling, isso se chama fazer uma promoção, e The Rock era um mestre nisso.

Seu carisma no microfone, para insultar seus oponentes, cativar o público e destruir verbalmente seus inimigos lhe valeu o apelido de “O Homem Mais Eletrizante do Entretenimento Esportivo”. Na verdade, Jerry Lawler e outros comentaristas da WWE diziam o apelido toda vez que The Rock entregava seu finalizador, o People’s Elbow.

Rochoso

Como mencionado, The Rock começou na WWE com o nome de “Rocky Maivia”. Este foi um nome formado a partir dos nomes de seu pai, Rocky Johnson, e de seu avô, “Big Boss” Peter Maivia. Embora ele tenha abreviado seu nome para The Rock algum tempo depois de sua estreia, os fãs sempre gritavam por ele como “Rocky”, e ele mesmo o usou para se referir a si mesmo em diversas ocasiões.

O Touro Brahma

The Rock tem muitos apelidos baseados em sua personalidade na tela. No entanto, este nome foi derivado de um aspecto físico de sua pessoa. The Rock tinha uma tatuagem Brahma Bull no braço direito, que acabou se tornando seu apelido e até mesmo sua insígnia na WWE, usada em seus calções de luta livre, vídeo de entrada e até mesmo um título personalizado da WWE, que ele nunca chegou à televisão WWE.

O chefe final

Depois de retornar à WWE em 2024, ele se tornou parte da rivalidade de Roman Reigns com Cody Rhodes antes da WrestleMania XL. Ele se juntou ao Bloodline de Roman Reigns, virando heel pela primeira vez desde 2004.

Além disso, ele abandonou sua amada personalidade de “Campeão do Povo” e adotou um novo artifício chamado “O Chefe Final”. Esta foi uma fusão de sua personalidade atual e de seu calcanhar, popularmente conhecido como Hollywood Rock, e o nome também significava seu status como membro do conselho do TKO.

