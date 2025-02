Todos os artistas de tempo de tempo do Super Bowl na história: Kendrick Lamar se junta à lista com Rihanna, Usher, Beyonce, outros

Uma das principais histórias que não são futebol que se concentra Super Bowl É o programa de tempo parcial. Hoje em dia, o Mid -Time Show é uma das performances mais emocionantes do ano e é liderada por alguns dos maiores artistas de todos os tempos.

Em 2024, Usher subiu ao palco em Las Vegas. Em 2023, Rihanna subiu ao palco no State Stadium durante o Super Bowl LVII. Antes disso, cinco artistas subiram ao palco para o Super Bowl LVI em Los Angeles, Califórnia: Eminem, Dr. Dre. Snoop Dogg, Kendrick Lamar e Mary J. Blige atuaram no meio da vitória do Rams sobre o Bengals. Apenas alguns anos depois dessa apresentação, Kendrick Lamar está chegando mais uma vez na fase do Super BowlDesta vez como um sinal.

A NFL, Roc Nation e Apple Music anunciaram antes dos Jogos da Semana 1 no domingo que o vencedor do Grammy de 17 tempo será o artista deste ano. SZA foi anunciado como o convidado especial Algumas semanas antes do grande jogo.

Usher o dirigiu Apple Music Super Bowl Lviii Milk Show Em Las Vegas em 2024.

Para os artistas que tocam no show de tempo no Super Bowl, eles estão entretendo um público exponencialmente maior do que qualquer um que encontrou. No entanto, nem sempre foi o caso.

Então, como foram os programas antes de serem televisivos que eu deveria ver? Você se lembra daquele show de tempo assassino com Rockettes, Chubby Checker e 88 Grand Pianos em 1988? Você se lembra do cativante “Be Bop Bamboozled” no Orange Bowl em 1989? Não, não, você não. Ditto Carol Channing (duas vezes) ou qualquer um desses quatro irritantes com ações de pessoas no final dos anos 70 e início dos anos 80.

O show de tempo da parte do Super Bowl, antes de Michael Jackson, era um Páramo infinito de bandas de música da universidade e um tributo louco, de saudações a Hollywood (duas vezes), à Motown, à era da Grande Banda, ao Caribe, e Duke Ellington . Também obtivemos os novos filhos do bloco (1991) não cantando nenhum de seus maiores sucessos e Gloria Estefan (1992) que fornecem a trilha sonora dos skatistas das figuras olímpicas Dorothy Hamill e Brian Brian Baitano de “O que Brian Baitano faria?” Fama, porque nada diz um Super Bowl de Minnesota como o cantor principal da Miami Sound Machine.

Depois, obtivemos o rei do Pop no Rose Bowl em 1993, e o show de tempo da parte do Super Bowl nunca mais foi o mesmo.

Aqui está a lista completa de artistas e tópicos anteriores do Super Bowl em tempo parcial:

2025: Kendrick Lamar com convidado especial SZA

Kendrick Lamar com convidado especial SZA 2024 : Usher com convidados especiais Alicia Keys, Jermaine Dupri, ela, Will.I.am, Lil Jon, Ludacris

: Alicia Keys, Jermaine Dupri, ela, Will.I.am, Lil Jon, Ludacris 2023: Rihanna

Rihanna 2022: Eminem, Dr. Dre. Snoop Dogg, Kendrick Lamar e Mary J. Blige

Eminem, Dr. Dre. Snoop Dogg, Kendrick Lamar e Mary J. Blige 2021: The Weeknd

The Weeknd 2020: Shakira, Jennifer López, Bad Bunny, J Balvin, Emme Muniz

Shakira, Jennifer López, Bad Bunny, J Balvin, Emme Muniz 2019: Maroon 5, Travis Scott, Big Boi

Maroon 5, Travis Scott, Big Boi 2018: Justin Timberlake, filhos do Tennessee

Justin Timberlake, filhos do Tennessee 2017: Lady Gaga

Lady Gaga 2016: Coldplay, Beyonce, Bruno Mars

Coldplay, Beyonce, Bruno Mars 2015: Katy Perry, Lenny Kravitz e Missy Elliott

Katy Perry, Lenny Kravitz e Missy Elliott 2014: Bruno Marte, Chile vermelho quente

Bruno Marte, Chile vermelho quente 2013: Beyonce

Beyonce traz calor em Nova Orleans. Criança



2012: Virgem

Virgem 2011: Olhos negros, Usher, Bar

Olhos negros, Usher, Bar 2010: QUEM

QUEM 2009: Bruce Springsteen e a banda de rua E

Bruce Springsteen e a banda de rua E 2008: Tom Petty e The Heartbreakers

Tom Petty e The Heartbreakers 2007: Príncipe e a Florida A&M March Band

Prince fez chuva roxa em Miami. Getty Images



2006: As pedras rolantes

As pedras rolantes 2005: Paul McCartney

Paul McCartney 2004: Janet Jackson, Kid Rock, P. Diddy, Nelly e Justin Timberlake

Janet Jackson, Kid Rock, P. Diddy, Nelly e Justin Timberlake 2003: Shania Twain, sem dúvida e mordida

Shania Twain, sem dúvida e mordida 2002: U2

U2 2001: “The Kings of Rock and Pop” com Aerosmith, ‘N’Sync, Britney Spears, Mary J. Blige e Nelly

A maior banda de meninos do mundo e os bandidos de Boston compartilham o cenário do Super Bowl. Getty Images



2000: “Uma tapeçaria de nações” com Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton e um coro de 80 pessoas

“Uma tapeçaria de nações” com Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton e um coro de 80 pessoas 1999: “Celebração de Soul, Salsa e Swing” com Stevie Wonder, Gloria Estefan, Big Bad Voodoo Papai e dançarina Savion Glover

“Celebração de Soul, Salsa e Swing” com Stevie Wonder, Gloria Estefan, Big Bad Voodoo Papai e dançarina Savion Glover 1998: “Uma homenagem ao 40º aniversário da Motown”, incluindo homens de Boyz II, Smokey Robinson, Queen Latifah, Martha Reeves e tentações

“Uma homenagem ao 40º aniversário da Motown”, incluindo homens de Boyz II, Smokey Robinson, Queen Latifah, Martha Reeves e tentações 1997: “Blues Brothers Bash” com Dan Akroyd, John Goodman e James Belushi (também com “O padrinho da alma” James Brown e ZZ Top)

“Blues Brothers Bash” com Dan Akroyd, John Goodman e James Belushi (também com “O padrinho da alma” James Brown e ZZ Top) 1996: Diana Ross comemorando 30 anos do Super Bowl com efeitos especiais, pirotecnia e truque de cartão de estádio. Finale apresentou Diana Ross retirada do estádio em um helicóptero

Diana Ross atua no Sun Devil Stadium em Tempe, Arizona. Getty Images



1995: “Indiana Jones e o templo do olho proibido” com Tony Bennett, Patti Labelle, Arturo Sandoval, a máquina de som de Miami e os acrobacias, incluindo fogo e pára -quedistas. O fim incluiu a participação do público com Luz Palitos

“Indiana Jones e o templo do olho proibido” com Tony Bennett, Patti Labelle, Arturo Sandoval, a máquina de som de Miami e os acrobacias, incluindo fogo e pára -quedistas. O fim incluiu a participação do público com Luz Palitos 1994: “Rockin ‘Country Sunday” com Clint Black, Tanya Tucker, Travis Tritt, Wynonna e Naomi Judd. O fim incluiu truque de lanterna

“Rockin ‘Country Sunday” com Clint Black, Tanya Tucker, Travis Tritt, Wynonna e Naomi Judd. O fim incluiu truque de lanterna 1993: “Heal the World” com Michael Jackson e 3.500 crianças locais. Finale incluiu o truque do cartão de audiência

Michael Jackson procura o Rose Bowl. Getty Images