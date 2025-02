Todos os novos juncos de pesca em Mariana Veil Atualize

Nova atualização traz novo conteúdo

Não há dúvida de que o Roblox Fisch sempre tem um conteúdo incrível e, desta vez, não é diferente. Quando você estava pensando em como você dominou todos os juncos, o novo conteúdo lançou alguns novos juncos de pesca no jogo.

Desta vez, existem 5 novos juncos de pesca que transformarão seu jogo de pesca em um nível completamente diferente no Roblox Fisch. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

As melhores hastes na nova atualização

5. Rod vulcânico – energia acessível

Localização: Grupo de aberturas vulcânicas (coordenadas: x = 3180, y = -2035, z = 4020)

Grupo de aberturas vulcânicas (coordenadas: x = 3180, y = -2035, z = 4020) Preço: 300.000 em dinheiro

A haste vulcânica começa, com uma boa opção de nível médio sem passivos chamativos, mas estatísticas pendentes: velocidade de atração 30%, 90% de sorte, controle de 0,1, 15% de resistência e máximo de kg.

Acredite ou não, pode facilmente tratá -lo como uma alternativa mais acessível à haste do espectro ABYISAL. Agora você pode mergulhar sem preocupações nas profundezas da Mariana sem pensar em uma enorme dívida em dinheiro.

Leia também: Last Blue Block Rivals Codes para fevereiro de 2025

4. Rod cenit – Mestre de mutações

Localização: Zenith Abisal Câmara (Coordenadas: X = -13625, Y = -11035, Z = -355)

Zenith Abisal Câmara (Coordenadas: X = -13625, Y = -11035, Z = -355) Preço: 10.000.000 de dinheiro

A bengala do Cenit tem uma responsabilidade distinta: aterrar uma captura perfeita, e um segundo mini-jogo aumenta o multiplicador de mutação de seus peixes. Quando combinado com estatísticas como 85% de isenção, 145% de sorte, controle de 0,15, resistência a 15% e um kg ilimitado máximo, é uma mudança de jogo para caçadores de mutações no roblox fisch.

3. Rod Challenger – Precisão rápida

Localização: Challenger Deep Pool (coordenadas: x = 740, y = -3355, z = -1530)

Challenger Deep Pool (coordenadas: x = 740, y = -3355, z = -1530) Preço: 2.500.000 em dinheiro

Em seguida, o Challenger Rod melhora a barra de tempestade com uma velocidade útil de +20% passiva para se juntar mais rapidamente. Suas estatísticas, 80% de isca, 110% de sorte, controle de 0,2, 30% de resistência e máximo de kg ilimitados, tornam uma opção confiável para enfrentar capturas mais difíceis nesse abismo gelado no roblox fisch.

2. Leviatán Fang Rod – Scylla Slayer

Localização: Câmera Zenith Abisal (coordenadas: x = -2300, y = -11190, z = 7140)

Câmera Zenith Abisal (coordenadas: x = -2300, y = -11190, z = 7140) Preço: 1.000.000 de dinheiro

Finalmente, o Leviathan Fang brilha quando confronta Scylla. Suas estatísticas básicas (70% de isca, 180% de sorte, 0,1 controle, 5% de resistência, máximo kg ilimitado) recebem um aumento significativo contra esse chefe, incluindo +50 de resiliência, +20% da velocidade de progresso e habilidades de corte /impressionante no roblox fisch .

1. Haste de prisma etéreo: a estrela sobrecarregada

Localização: Zenith Abisal Câmara (coordenadas: x = -4360, y = -1175, z = 3715)

Zenith Abisal Câmara (coordenadas: x = -4360, y = -1175, z = 3715) Preço: 15.000.000 de dinheiro

Conheça a barra Prism Ethereal, provavelmente a melhor nesta atualização. Com estatísticas surpreendentes: 95% de atração, 195% de sorte, controle de 0,25, 40% de resiliência e máximo de kg, além de uma chance de 50% de aplicar a mutação da prisão de 8x, é um limite quebrado. É possível que isso possa obter nerf; portanto, pegue isso o mais rápido possível no Roblox Fisch.

Para obter mais atualizações, siga Khel agora jogando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.