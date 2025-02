Todos os superestrelas confirmados para a Câmara de Eliminação dos Homens da WWE 2025 até agora

A WWE está pronta para organizar sua próxima câmara de eliminação PLE 2025

Após um começo muito bem -sucedido de seu programa de 2025, o WWE World mudará sua abordagem para a próxima parada no caminho para o WrestleMania 41, a Câmara de Eliminação. Durante as quatro semanas seguintes, as superestrelas competirão pelos pontos dentro do quadro único do PLE.

A câmara de eliminação é uma luta de vários concorrentes nos quais uma câmera de aço circunda o anel. É essencialmente uma versão reduzida do WWE Royal Rumble, mas é estabelecida dentro de uma partida de gaiola. Dois dos seis superestrelas começam o jogo no ringue, enquanto os outros quatro estão em Plexiglaás. A cada cinco minutos, uma cápsula aleatória se abre, permitindo que um novo lutador entre. O procedimento continua até que os seis concorrentes entrem no concurso.

Os lutadores só podem ser eliminados por pinfall ou envio; Não há desqualificações ou conta. O jogo continua até que apenas um lutador permaneça e é considerado o vencedor. O vencedor da câmera de eliminação poderia ganhar um título se um campeão estivesse em campo, ou eles poderiam ganhar um chute no WrestleMania.

Todas as superestrelas masculinas confirmadas para a câmara de eliminação de 2025

Cm punk

Drew McIntyre

John Cena

Depois de perder no Royal Rumble, John Cena entra na câmara de eliminação. A turnê de aposentadoria do jantar começou com sua aparição no Royal Rumble. Agora que está fora do caminho, concentra -se no que vem a seguir. O 16 vezes o campeão mundial indicou que, depois que tudo é dito e feito, terá competido 36 vezes. Ele não lutou em tempo integral desde 2018.

O jantar entrou no Rumble no número 23, entre alguns dos melhores talentos da empresa, incluindo Seth Rollins, CM Punk e Jey.

Felizmente, ele avançou para os três últimos quando o punk eliminou Seth Rollins e Roman Reigns simultaneamente. Paul imediatamente expulsou o punk, deixando a si mesmo, jantar e uso.

Cm punk

CM Punk vai para a câmara de eliminação para lutar contra John Cena e quatro outros homens para uma oportunidade de campeonato na WrestleMania 41, após sua vitória sobre Sami Zayn no principal evento “WWE Raw”. Depois de perder o Royal Rumble, os dois homens tiveram outra chance de se qualificar para uma tentativa de apontar a placa da WrestleMania e viajar para Las Vegas em abril.

Zayn foi chamado pela primeira vez por Seth “Freakin ‘Rollins antes da luta, e Rollins o encorajou. Rollins e Punk quase lutaram na rampa antes do início da qualificação. o centro do anel.

Drew McIntyre

No episódio 02/07 de Friday Night Smackdown, Drew McIntyre mudou a marca Red para Smackdown e lutou contra o uso do Knight e Jimmy em uma partida de ameaça tripla para a partida de classificação de camera masculina.

Apesar da dura oposição, McIntyre poderia colocar Claymore em Knight e receber a vitória contra Knight e Jimmy para se qualificar para o jogo da câmara masculina.

A WWE 2025 Elimination Chamber está pronta para ir ao ar Toronto em 1º de março de 2025. Com os novos nomes adicionados, atualizaremos o artigo até que todos os membros se qualifiquem para a festa.

