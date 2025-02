Todos os superestrelas confirmados para a WWE NXT (11 de fevereiro de 2025)

Uma partida de gaiola de aço está pronta para o show desta semana

O episódio de 02/11 da WWE NXT emanará do WWE Performance Center em Orlando, Flórida. O episódio servirá como o programa Go Home para a próxima lei de vingança.

A promoção continuará construindo as histórias para as partidas anunciadas no PER do Dia da Vingança, que está programado para sábado, 15 de fevereiro, da Carefirst Arena, Washington, DC. As estrelas se reunirão pela última vez antes de seus confrontos programados que incluem três confrontos de título.

Foram anunciados quatro jogos que incluem uma partida de equipe ameaçada tripla para o show de 02/11, onde Josh Briggs e Yoshiki Inamura lutarão contra o Hank & Tank e a equipe de Myles Borne & Tavion Heights em uma equipe tripla ameaçada .

Enquanto isso, o campeão americano da NXT, Tony D’Angelo, defenderá seu título contra o Ridge Holland em uma partida de aço. A estrela da TNA JDC (Fandango) desafiará Lexis King pela NXT Heritage Cup em exibição 02/11.

Além disso, após o ataque na semana passada por Cora Jade, Bayley exigiu uma partida com ela no show de 02/11 e ganhou seu desejo. Ela não lutará com Jade em uma partida individual nesta semana.

WWE Superstars confirmados para (02/11) WWE NXT

Matches e segmentos confirmados para o 2/11 WWE NXT

Josh Briggs e Yoshiki Inamura vs Hank e Tank (Hank Walker & Tank Ledger) vs Catch Tourming Catch (Myles Borne e Tavion Heights) – Ameaça tripla

Tony D’Angelo (C) vs Ridge Holland – Aço de aço para o Campeonato da América do Norte do NXT

Lexis King (C) vs Johnny Dango Curtis (Fandango) – partida do NXT Heritage Cup Championship

Bayley vs Cora Jade

