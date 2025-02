Todos os superestrelas confirmados para a WWE NXT (18 de fevereiro de 2025)

O episódio desta semana será o show de outono do dia da vingança

O episódio desta semana do WWE NXT (18 de fevereiro de 2025) está pronto para trazer todas as consequências do Dia da Vingança e é descrito como um ótimo!

Ao chegar ao Capitol Wrestling Center em Orlando, Flórida, o show contará com a estréia tão aguardada de Ricky Starks, que recentemente se separou com a AEW. Starks fez uma aparição surpresa no dia da vingança, declarando o agente livre mais sexy da luta livre.

Ele assinará oficialmente seu contrato da WWE NXT na noite de terça -feira, embora ainda exista um mistério sobre se ele manterá seu nome conhecido.

Também no cartão, uma partida de ameaça tripla determinará o primeiro desafiante para o campeão norte -americano da WWE NXT, Stephanie Vaquer, com Jaida Parker, Karmen Petrovic e Kelani Jordan lutando contra a oportunidade. Vaquer ganhou o título no Dia da Vingança ao derrotar Fallon Henley, apesar da interferência de Jasmyn Nyx e Jacy Jayne.

Na ação da equipe de gravadoras, Sol Ruca e Tsaria enfrentarão as lendas das já Jakara Jackson Tabs, enquanto Channing “empilha” Lorenzo enfrenta Shawn Spears após um ataque após a partida contra Tony D’Angelo. Com surpresas na loja, este é um episódio do WWE NXT que você não vai querer se perder!

WWE Superstars confirmados para (18/02) WWE NXT

Andre Chase

“NXT Tag Team Champions” Nathan Frazer & Axiom

JDC (Fandango)

Bronco Nima

Brooks Jensen

Channing “Pilas” Lorenzo

Charlie Dempsey

Damon Kemp

Dante Chen

Duke Hudson

Eddy Thorpe

Edris raiva

Ethan Page

“NXT Women’s Champion” Giulia

Hank Walker

Javier Bernal

Ivon Evans

Joe Coffey

Josh Briggs

“NXT Heritage Cup Champion” Lexis King

Crusifino Luca

Lucien Price

Malik Blade

Mark Coffey

Sr. Stone

Myles nasceu

Noam dar

“NXT Champion” Oba Femi

Ouro originalmente

Holanda do Cresta

Riley Osborne

Shawn Spears

Grande livro de tanques

Alturas de Tavion

“Campeão da América do Norte” Tony d’Angelo

Trey Miguel

Williams Trick

Máquina de Tyreer

Tyson DuPont

Wes Lee

Wolfgang

Adriana Rizzo

Arianna Grace

Brinley Reece

Carlee Bright

Cora Jade

Dani Palmer

Fallon Henley

Dentes dolin

Izzi Dame

Jacy Jayne

Jaida Parker

Jackson

Jazmyn Nyx

Jordynne Grace

Karmen Petrovic

Kelani Jordan

Lenda dos cílios

Lola vice

Meiko Satomura

Nikkita Lyons

Shotzi

Rocket Sun.

Stevie Turner

“Campeão da Mulher da América do Norte” Stephanie Vaquer

Tatum Paxley

Thea Hail

Ricky Starks

Wendy Choo

Wren Sinclair

Zachary Wentz

Tsaria

Matches e segmentos confirmados para 2/18 WWE NXT

Ricky Starks NXT Contract Signature

Legend of Lash e Jakara Jackson vs Sol Ruca e Tsaria

Channing ‘Stacks’ Lorenzo vs Shawn Spears

NXT Women North America Título número um Match: Jaida Parker vs. Karmen Petrovic vs. Kelani Jordan

Jordynne Grace para aparecer

