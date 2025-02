Todos os superestrelas confirmados para a WWE NXT (25 de fevereiro de 2025)

O episódio desta semana da marca de desenvolvimento emanará de Cincinnati

O episódio de 25 de fevereiro pela WWE NXT será transmitido ao vivo do Andrew J. Brady Music Center em Cincinnati, Ohio. A promoção anunciou um total de quatro jogos para esta semana da marca de desenvolvimento.

Após o show na semana passada, onde apareceu o campeão da TNA X-Division Moose, enquanto Rick Saints assinou seu contrato da WWE e se juntou à marca de desenvolvimento. A ex -campeã mundial da TNA, Jordynne Grace, também fez sua primeira aparição desde que estreou no Royal Rumble Ple.

O campeão da TNA X-Division Moose está pronto para lutar contra o campeão da NXT Heritage Cup, Lexis King, o título de Moose está em jogo para o confronto. A recém -coroada campeã da América do Norte, Stephanie Vaquer, está programada para sua primeira defesa do título contra Karmen Petrovic.

Veteranos de luta livre e as estrelas de TNA Hardy Boyz (Jeff Hardy e Matt Hardy) mais uma vez decorarão o ringue da WWE depois de muito tempo, já que eles estão em ação na próxima semana contra nenhuma equipe de captura (Myles Borne Borne e Tavion Heights).

O mais novo membro da marca de desenvolvimento, Ricky Saints, também está pronto para a ação no ringue, pois se juntará a Je’von Evans para combater Wes Lee e o ‘All Ego’ Ethan Page após o confronto do confronto da última semana durante a assinatura do contrato.

WWE Superstars confirmados para (02/02) WWE NXT

Andre Chase

“NXT Tag Team Champions” Nathan Frazer & Axiom

Bronco Nima

Brooks Jensen

Channing “Pilas” Lorenzo

Charlie Dempsey

Damon Kemp

Dante Chen

Duke Hudson

Eddy Thorpe

Edris raiva

Ethan Page

“NXT Women’s Champion” Giulia

Hank Walker

Hardy Boyz (Jeff Hardy e Matt Hardy)

Javier Bernal

Ivon Evans

Joe Coffey

Josh Briggs

“NXT Heritage Cup Champion” Lexis King

Crusifino Luca

Lucien Price

Malik Blade

Mark Coffey

Sr. Stone

Myles nasceu

Noam dar

“NXT Champion” Oba Femi

Ouro originalmente

Holanda do Cresta

Riley Osborne

Shawn Spears

Grande livro de tanques

Alturas de Tavion

“Campeão da América do Norte” Tony d’Angelo

Trey Miguel

Williams Trick

Máquina de Tyreer

Tyson DuPont

Wes Lee

Wolfgang

Adriana Rizzo

Arianna Grace

Brinley Reece

Carlee Bright

Cora Jade

Dani Palmer

Fallon Henley

Dentes dolin

Izzi Dame

Jacy Jayne

Jaida Parker

Jackson

Jazmyn Nyx

Jordynne Grace

Karmen Petrovic

Kelani Jordan

Lenda dos cílios

Lola vice

Meiko Satomura

Nikkita Lyons

Shotzi

Rocket Sun.

Stevie Turner

“Campeão da Mulher da América do Norte” Stephanie Vaquer

“TNA X-Division Champion” Moose

Tatum Paxley

Thea Hail

Tyson DuPont

Grande livro de tanques

Santos Ricky

Wes Lee

Wendy Choo

Wren Sinclair

Zachary Wentz

Tsaria

Partes e segmentos confirmados para 2/25 WWE NXT

Stephanie Vaquer (C) vs Karmen Petrovic – NXT Women’s North American Championship Match

Moose (C) vs Lexis King-TNA X-Division Championship Match

The Hardys vs No Quarter Catch Crew (Myles Borne e Tavion Heights)

Ricky Saints e Je’von Evans vs Wes Lee e Ethan Page

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.