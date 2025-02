Todos os superestrelas confirmados para a WWE RAW (10 de fevereiro de 2025)

O episódio 02/10 emanará da arena de Bridgestone

A sede em Stamford permanecerá no Tennessee após o episódio 02/07 de Friday Night Smackdown enquanto se prepara para o episódio 02/10 do Monday Night Raw, que será transmitido pela Bridgestone Arena em Nashville, Tennessee.

O show continuará a ser construído para o segundo ple de 2025, com duas partidas de qualificação da Câmara de Eliminação já anunciadas, o programa será entregue conforme prometido.

Várias estrelas superiores estão programadas para o show, incluindo a campeã mundial Rhea Ripley, Liv Morgan, o campeão mundial dos pesos pesados ​​Gunter, Logan Paul, Dominik Mysterio e muito mais.

A campeã intercontinental inaugural da WWE, Lyra Valkyria, realizará seu sonho de combater uma de suas modelos a seguir no episódio cru desta semana. Valquíria lutará contra um veterano do jogo Bayley na partida de classificação da câmara de eliminação feminina.

O vencedor do choque se juntará a Liv Morgan, Bianca Belair e Alexa Bliss, que até agora se qualificaram para o jogo em 1º de março. Outra partida de classificação na divisão masculina é estabelecida entre Rey Mysterio, que lutará contra o ex -campeão dos Estados Unidos, Logan Paul ,.

O vencedor se juntará a John Cena, CM Punk e Drew McIntyre, que confirmou seus pontos no jogo de câmeras. O AJ ‘Style the Fenomenal One’ também está pronto para uma aparição no programa, pois foi transferido para a segunda -feira à noite Raw, isso foi confirmado pelo gerente geral Adam Pearce.

Os estilos retornaram durante a partida do Royal Rumble no Lucas Oil Stadium em Indianapolis em 1º de fevereiro.

WWE Superstars confirmados por (02/10) segunda à noite Raw

“World Heavyweight Champion” “Gunther

“Campeão do Mundo Feminino” Rhea Ripley

“Campeão Intercontinental” Bron Breakker

Encontre Balor

JD McDon

“Campeões de tag team feminino” Bianca Belair e Naomi

Bayley

“The Fenomenal” AJ Styles

Raquel Rodríguez

“Evento principal” Jey Use

“The Second City Saint” CM Punk

Morgan Life

Raiders de guerra “World Tag Team Champions” (Erik e Ivar)

Penta

“The Maverick” Logan Paul

“The Celtic Warrior” Sheamus

Seth “Freakin” Rollins

“Dirty Dom” Dominik Mysterio

Ludwig Kaiser

“Campeão intercontinental feminino” Lyra Valkyria

Oportunidade de Katana

Kayden Carter

“The Caribbean Cool” Carlito

Pete Dunne

The New Day (Kofi Kingston e Xavier Woods)

R-truth

A-Town Down Under (Grayson Waller e Austin Theory)

Testamento final (Karrion Kross, Scarlett)

Dano da CTR (Yous Sky & Bridce foi)

O americano Made (Chad Gable, Julius Creed, Brutus Creed e Ivy Nile)

Alpha Academy (Otis, Maxxine Dupri, Akira Tozawa)

O Pure Fusion Collective (Shayna Baszler, Zoey Stark)

Alba Fyre

Ordem Mundial Latino (Rey Mysterio, Dragon Lee, Joaquin Wilde e Cruz del Toro)

Cartão de festa e segmentos confirmados para 02/10 WWE RAW

King Mysterio vs Logan Paul – Partido de Qualificação da Câmara de Eliminação dos Homens

Bayley vs Lyra Valkyria – matriz de classificação da câmara de eliminação feminina

AJ Styles para aparecer

