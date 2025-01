Todos os superestrelas confirmados para o evento principal na noite de sábado da WWE (25 de janeiro de 2025)

Três partidas de título são anunciadas para o programa em San Antonio

A WWE trouxe de volta um de seus eventos mais emblemáticos, o evento principal na noite de sábado, para a televisão estelar após um parêntese de 16 anos, no mês passado. Após o sucesso do episódio de 14 de dezembro, a SNME, a sede da Stamford está agora se preparando para a próxima edição do SNME.

A edição de 25 de janeiro do SNME emanará ao vivo do Frost Bank Center em San Antonio, Texas. Como a última edição, o evento principal na noite de sábado da WWE de San Antonio, Texas, também deve ser uma bilheteria.

Três jogos de título, uma empresa de contrato entre Cody Rhodes e Kevin Owens, juntamente com uma batalha de dois gigantes, estão programados para o show neste sábado.

O campeão mundial da WWE, Gunther, defenderá seu título mais uma vez contra o uso de Jey.

Por outro lado, Bron Breakker está pronto para defender seu título intercontinental contra Sheamus, enquanto a lenda da WWE procura garantir o único título que o iludiu em sua carreira na WWE. Braun Strowman colidirá contra o perigoso Jacob Fatu em um acidente dos Giants no show.

A recém -coroada campeã mundial Rhea Ripley está programada para bloquear as buzinas contra Nia Jax com seu título em jogo neste sábado. O jogo foi estabelecido após um ataque atrás do palco e uma luta entre os dois.

Cody Rhodes e Kevin Owens se encontrarão em San Antonio para assinar o contrato de sua festa de escada pelo título indiscutível da WWE que ocorre no Royal Rumble Ple. Esta empresa de contrato será moderada por Shawn Michaels de San Antonio.

WWE Superstars confirmados para o evento principal na noite de sábado (25 de janeiro de 2025)

“WWE Indisputed WWE” Cody Rhodes

“O prêmio” Kevin Owens

“The General Ring” Gunther

“Evento principal” Jey Use

“Campeão Intercontinental” Bron Breakker

“The Celtic Warrior” Sheamus

“Campeão do Mundo Feminino” Rhea Ripley

“A Força Irresistível” Nia Jax

‘O monstro entre homens ”Braun Strowman

“Sooan werfolf”

Jesse Ventura

Cartão de partida confirmado e segmentos para o evento principal na noite de sábado na WWE (25 de janeiro de 2025)

Gunther (C) vs. Jey Use para o Campeonato Mundial de Pesos Pesados

Bron Breakker (C) vs. Sheamus para o Campeonato Intercontinental da WWE

Braun Strowman vs. Jacob fatu

Rhea Ripley (C) vs. Nia Jax para o Campeonato Mundial da Mulher

Assinatura do contrato entre Cody Rhodes e Kevin Owens moderado por Shawn Michaels

Jesse Ventura retorna

