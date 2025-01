Todos os treinadores demitidos durante a temporada 2024-25 da Premier League

A primeira divisão inglesa já viu muitos dirigentes demitidos nesta temporada.

Julen Lopetegui foi um dos recentes dirigentes da Premier League a perder o emprego em janeiro. Sua gestão no West Ham United terminou abruptamente devido ao péssimo desempenho do time na liga, que o deixou na metade inferior da tabela.

Há uma longa lista de treinadores que tiveram a porta de saída, por isso ele não é o único treinador da Premier League que foi demitido desde o início da nova campanha.

🚨⚒️ Graham Potter se torna o novo técnico do West Ham, como esperado. Os contratos estão sendo assinados e os funcionários também estão sendo decididos quando ele substituir Julen Lopetegui. Acordo selado, confirmado. pic.twitter.com/Cq6QfqVbal —Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 9 de janeiro de 2025

Neste artigo, examinaremos todos os treinadores que foram demitidos desde o início da temporada.

Cidade de Leicester: Steve Cooper

Depois de apenas cinco meses no cargo, Steve Cooper foi demitido pelo Leicester City. Os Foxes venceram apenas dois dos doze jogos da Premier League. O galês levou o Nottingham Forest de volta ao nível superior em 2022, pela primeira vez em 23 anos, antes de mantê-lo na divisão no ano seguinte.

lobomeus: Gary O’Neil

Embora a primeira temporada de Gary O’Neil como técnico do Wolverhampton Wanderers tenha sido sem dúvida um sucesso, sua segunda temporada deu terrivelmente errado.

Sendo a equipa uma das maiores perdedoras da Premier League, os seus últimos jogos foram marcados por jogadores que perderam a compostura. Como resultado, ele foi forçado a destituir Mario Lemina de sua posição de capitão do Wolves.

A gota d’água que encerrou seu período de pouco menos de 500 dias foi uma derrota para o rival de rebaixamento Ipswich. Vindo da Arábia Saudita, Vitor Pereira conseguiu recentemente uma série de resultados respeitáveis, embora o Old Gold ainda pareça destinado ao rebaixamento.

Southampton: Russel Martin

Depois que a administração do Southampton ficou impaciente com os resultados embaraçosos, eles decidiram tomar uma grande decisão e demitiram Russell Martin.

O Tottenham Hotspur goleou brutalmente seu time por 5 a 0 na partida de despedida, e as cicatrizes da derrota anterior por 9 a 0 retornaram inevitavelmente.

Após a vitória do Saints nos playoffs em maio, Martin permaneceu fiel à sua ideologia. No entanto, a sua incapacidade de acumular pontos ao mais alto nível acabou por levar o conselho de administração a dispensá-lo das suas funções, já que atualmente ocupa o 20º lugar na tabela com apenas seis pontos.

Everton: Sean Dyche

Everton anunciou na quinta-feira que Sean Dyche havia sido demitido do cargo de técnico. Embora tenha tirado o Everton do rebaixamento em temporadas consecutivas de dificuldades financeiras, Dyche, que sucedeu Frank Lampard em 2023, viu o time de Merseyside lutar devido a uma mistura de jogo ruim e um estilo de jogo pouco inspirado.

Com apenas 15 gols em 19 jogos, o Everton está atualmente em 16º lugar na Premier League. O Southampton, último colocado, conseguiu menos.

West Ham United: Julen Lopetegui

Lopetegui, um espanhol, foi demitido na quarta-feira, após apenas seis meses como técnico.

O ex-técnico do Wolves, de 58 anos, foi contratado em maio, após a saída de David Moyes, embora só tenha assumido o cargo de técnico em 1º de julho. Os Hammers conseguiram apenas seis vitórias na Premier League sob o comando de Lopetegui.

A equipe perdeu por 4 a 1 para o Manchester City no sábado, sua nona derrota no campeonato em 20 jogos nesta temporada, deixando-os na 14ª colocação, sete pontos acima da zona de rebaixamento.

Manchester desencadeado: Erik ten Hag

Depois de um péssimo início de temporada, Erik ten Hag foi demitido pelo Manchester United naquela que foi de longe a demissão mais divulgada. Com apenas três vitórias nos primeiros nove jogos, os Red Devils caíram para o 14º lugar na Premier League após o último jogo do holandês, uma derrota por 2 a 1 para o West Ham United.

Ten Hag foi considerado o pior técnico da história do United, apesar de ter levado o time a dois troféus durante seus dois anos e meio em Old Trafford. Desde então, Rubén Amorim assumiu o seu lugar.

