TODOS os vencedores do WWE Royal Rumble do primeiro lugar

O primeiro Royal Rumble PLE foi realizado em 1988

Royal Rumble Match é uma luta de luta livre profissional com regras do Battle Royal, onde os lutadores eliminam seus oponentes jogando-os por cima da corda. Tradicionalmente é realizado com 30 lutadores, dois deles largam e os lutadores entram no ringue a cada 90 segundos até completar 30 entradas.

De acordo com o formato da partida, quem entra atrasado na partida tem grande probabilidade de sobreviver até o final, já que cinco deles venceram a partida ao entrar na 30ª colocação.

No entanto, quatro lutadores quebraram o mito ao vencer a luta Rumble ao entrar em primeiro lugar, tornando-o o segundo favorito para vencer a luta Rumble.

Chegar em primeiro lugar e vencer não só faz de você o vencedor da partida Rumble, mas também o sobrevivente obstinado da partida. Aqui damos uma olhada nos Superstars da WWE que venceram o Royal Rumble e entraram primeiro.

Sobreviventes de Ferro do Royal Rumble

Shawn Michaels (1995)

Shawn Michaels entrou no Royal Rumble de 1995 em primeiro lugar e durou um total de 38 minutos e 41 segundos, eliminando oito lutadores para vencer a partida. Michaels se tornou o primeiro homem a vencer o Rumble e entrou primeiro.

Michaels se tornou o Iron Survivor com The British Bulldog e teve o maior número de eliminações no Rumble daquele ano.

Chris Benoit (2004)

Em 2004, Chris Benoit entrou no Royal Rumble em primeiro lugar e durou um total de 1 hora, 1 minuto e 35 segundos, eliminando seis lutadores para vencer o Rumble. Benoit quebrou o recorde de Bob Backlund de 21 anos de maior tempo no ringue.

Borda (2021)

Edge entrou no Royal Rumble de 2021 em primeiro lugar e passou um total de 58 minutos e 30 segundos no ringue e eliminou três para vencer a partida. Edge se tornou o sobrevivente de ferro da luta com Randy Orton, que entrou em segundo lugar e foi eliminado por último.

Rhea Ripley (2023)

Rhea Ripley entrou no Royal Rumble Feminino de 2023 em primeiro lugar e durou um total de 1 hora, 1 minuto e 8 segundos e eliminou sete para vencer o Royal Rumble.

Rhea Ripley se tornou a Iron Survivor da partida e se tornou a primeira mulher a vencer a partida Rumble ao entrar primeiro.

