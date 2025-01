Todos os vencedores dos prêmios de final de ano do WWE NXT 2024

A premiação foi anunciada no episódio do dia 31/12.

No final de 2024, a marca de desenvolvimento da WWE, NXT, encerrou o ano com seus prêmios de final de ano. Estes prémios reconheceram as principais estrelas, jogos e segmentos que definiram os momentos mais marcantes da marca ao longo do ano.

A marca em desenvolvimento iniciará o ano com a quinta edição do New Year’s Evil, marcada para 7 de janeiro de 2025. O evento será transmitido ao vivo do Shrine Expo Hall em Los Angeles, Califórnia. O programa será transmitido ao vivo como um episódio especial da série semanal de televisão da promoção NXT.

Os vencedores dos prêmios de final de ano foram anunciados durante o episódio de 31 de dezembro, com categorias como Superstar Masculino e Feminino do Ano e Momento do Ano, Tag Team do Ano e muito mais.

Oba Femi foi vitoriosa na categoria Superstar Masculino do Ano, enquanto a Campeã Feminina do NXT Roxanne Perez venceu a categoria Superstar Feminina do Ano. Axiom e Nathan Frazer (Fraxiom) foram premiados com o tag team do ano e a chegada de Joe Hendry ao NXT foi o momento do ano.

Além dos principais elogios, o intenso confronto triplo ameaça entre Oba Femi, Josh Briggs e Dijak pelo NXT North American Championship no NXT Stand & Deliver foi premiado como Match of the Year.

A promoção não apenas celebrou as principais estrelas, mas também seguiu tendências recentes destacando estrelas em ascensão com grande potencial. Talentos como Oba Femi, Jaida Parker e Kelani Jordan foram reconhecidos pela marca.

Superstar masculino do ano

truque de williams

Tony D’Ângelo

ou feminina

Página de Ethan

Vencedor: Oba Femi

Superestrela Feminina do Ano

Roxana Perez

Kelani Jordan

Lola Vice

Jaida Parker

Vencedora: Roxanne Pérez

Equipe de tags do ano

Nathan Frazer e Axioma

Meta-Four (Lash Legend e Jakara Jackson)

Perseguir você

Hank Walker e o livro-razão do tanque

Vencedor: Nathan Frazer e Axiom (Fraxiom)

época do ano

Tyrese Haliburton reduz multidão em Orlando – 17 de setembro NXT TV

Jaida Parker quebrando um tijolo em Lola Vice – ECW Arena – 6 de novembro

Carmelo Hayes se volta contra Trick Williams – Dia de Vingança

Trick Williams conquista seu primeiro título NXT – NXT Spring Breakin’ Week

Joe Hendry no NXT

Ethan Page cai após ganhar o título do NXT – Heatwave

Wes Lee se volta contra Zach Wentz e Trey Miguel – 7 de agosto NXT TV

Giulia estreia – Sem piedade

NXT é lançado na CW Network em Chicago

Eventos principais da ECW Ten-Woman Tag Team Wrestling – 6 de novembro

As vendas do calendário Chase U salvam o Chase U da falência

Vencedor: Joe Hendry no NXT

partida do ano

Ilja Dragunov vs Trick Williams – Título NXT – Dia de Vingança

Oba Femi vs. Dijak – título norte-americano – Stand & Deliver

Nathan Frazer & Axiom vs. Andre Chase & Duke Hudson – Tag Team Title Match – Heatwave

Roxanne Perez x Thea Hail – Título Feminino – Great American Bash Semana 1 (30/07)

Desafio Feminino Sobrevivente de Ferro – Prazo

Kelani Jordan x Sol Ruca – Título Norte-Americano Feminino – Heatwave

Vencedor: Oba Femi x Josh Briggs x Dijak – Título Norte-Americano – Stand & Deliver

Quais foram seus destaques do ano? Você concorda com a lista dos vencedores do Prêmio de Fim de Ano de 2024 ou tem suas próprias seleções? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.