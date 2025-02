Tom Brady diz a Jalen para machucar

O marechal de campo da Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, produziu uma performance magistral em Super Bowl LIX, e finalmente obteve as honras do MVP do Super Bowl como resultado.

Após a vitória de domingo por 40 a 22 contra o Kansas City Chiefs, Hurts foi entrevistado pela equipe de transmissão da Fox Sports. Durante a entrevista, Tom Brady disse a Hurts que não deveria deixar sua camisa fora de sua opinião por qualquer motivo.

“O que eu quero que você se sinta bem é que você não deixa essa camisa sair da sua vista”, disse Brady ao Hurt. “Eu fiz alguns deles roubados ao longo dos anos, então eles monitoram isso. Será memorável no futuro”.

Hurts deixou claro que ele não deixaria nada acontecer com a camisa usada pelo jogo.

Brady certamente pode ser um pouco superprotetor com os jogadores que perdem a noção de suas camisas no Super Bowl e por um bom motivo. Após a memorável vitória do New England Patriots contra o Atlanta Falcons no Super Bowl Li, a camiseta T do jogo Brady foi na verdade roubado por um membro da mídia internacional Depois do jogo.

Após uma investigação, o FBI descobriu a camisa Brady do Super Bowl Li e uma camisa que anteriormente perdeu o Super Bowl Xlix e Recuperou as duas memórias.

É difícil imaginar que Hurts perdesse de vista a camisa, considerando que ele se tornou o desempenho de sua vida. A pessoa que chamou o sinal Eagles completou 17 de 22 passes para 221 jardas e dois touchdowns, enquanto também tem 72 jardas e uma pontuação na estrada para o segundo Super Bowl da franquia em sete anos.