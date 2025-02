Tom Brady LFG Players of the Year: Saquo Barkley, Lamar Jackson dall’alto?

2024 NFL La stagione è vicina alla fine. È rimasta una partita durante la stagione mentre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles sono tornati a testa in testa al Super Bowl LIX (9 febbraio alle 18:30 ET FOX).

Alla fine di ogni settimana durante la stagione regolare, FOX Sports Lead NFL analista Tom Brady premiato 3 settimane di stelle. Con una sola partita rimasta, è tempo che Brady condivida il suo giocatore LFG dell’anno.

Premi LFG 2024-25 di Tom Brady

Brady ha selezionato il giocatore LFG dell’anno, il vincitore dell’anno, il giocatore offensivo dell’anno, il giocatore in carica dell’anno, il principiante offensivo dell’anno, il principiante in carica dell’anno, l’allenatore dell’anno sesto round dell’anno.

Guarda quali giocatori Brady ha reso il miglior tributo nel 2024, con l’intera analisi dell’intera capra!

Statistiche 2024: 2 005 Rushing Dock (primo nella NFL), 5,8 iarde per trasporto, 13 contatti urgenti (ottavo), 33 ricevimenti, 278 yard di accoglienza, due contatti in ricezione (più, 442 fretta, 6,7 fretta, cinque fretta, sette accoglienza, reception, Ricezione, 6,7 35 Ricevimenti durante le conseguenze.)

Pensieri di Brady: “Quest’anno ci sono state molte esibizioni incredibili, ma il giocatore LFG di quest’anno sta andando – sì, i fan dei Giganti coprono le orecchie – Saquo Barkley. Congratulazioni, Saquo. Sei incredibile. Saquo si è precipitato oltre 2000 metri con la sua prima stagione con la sua prima stagione con Aquile.

Statistiche 2024: 4172 Field di bypass (NFL quarto), 41 tocchi di passaggio (secondo legato), quattro catture, 119,6 passanti per passanti (prima), 915 frery, quattro in fretta (più, 429 campi di bypass, quattro tocchi transitori, un abduzione, cattura, 122.5 passanti: classificazione, 143 che si affrettano durante le conseguenze.)

Pensieri di Brady: “Successivamente, il mio giocatore offensivo, che ha risolto le mie conversazioni: Lamar Jackson. Trenta punti di contatto e solo quattro punti di rapimento. Il tempo dà a Lamar un rispetto per il passaggio perché quel Baltimore QB aveva un codice di truffa, ed esso erano Lamar e Derrick Henry. “

Statistiche 2024: 93 battaglie da solista (prima nella NFL), 151 totali (legate al sesto), 3,5 sacchi, 11 perdite, un abduzione, cinque pinne forzate (leta prima), un flip -flop (più, 17 controllo da solista, 26, 26, 26, 26, 26 Malattie complessive, due battaglie di sconfitta, un rapimento, un’uva forzata, due pinne durante le conseguenze.)

Pensieri di Brady: “Tutti sanno che adoro la storia di un cane inferiore, quindi il giocatore in carica dell’anno va alla macchina della linea Eagles Zack Baun. Zack si è trasferito dal giocare a New Orleans Special Teams ad All-Pro durante il primo anno Philly. È un Enorme motivo per cui Eagles ha avuto la difesa n. 1 della NFL e giocheranno a New Orleans la prossima settimana.

Allenatore LFG dell’anno: capo allenatore di Kansas City Heads Andy Reid

Statistiche 2024: 15-2 Record della stagione regolare, 12-0 in un punteggio in partite (incluso post-stagione), una sesta performance del Super Bowl (legata a un’altra volta)

Pensieri di Brady: “Tutti amano l’allenatore dell’anno per i nuovi arrivati, ma vado con Andy Reid. Uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi, in questa stagione è stata la sua migliore. I maestri hanno stabilito un record di franchising con 15 vincite. C’è un vecchio detto nel calcio : Non puoi vincere domenica.

Statistiche 2024: 3 568 Cantano transitorio, 25 contatti di passaggio, nove catture, 100,1 Classificazione dei passanti, 891 Fuggero in fretta, sei contatti impegnati (più, 822 campi di bypass, cinque passaggi, un rapimento, 97,9 valutazione dei bypass, una fretta di 135 durante il secondo posto. )

Pensieri di Brady: “Se conduci la tua squadra al campionato NFC, è difficile fare un caso per chiunque altro. Jayden Daniels è un anno di principiante dell’anno. È stato uno stallone in questa stagione. Dodici vittorie per Washington hanno avuto il massimo 33 anni.

Statistiche 2024: 46 retrospettive, 12 difesa, 40 integratori sono stati ammessi in 69 gol 447 yard e due touchdown (più, 11 battaglie, due rapimenti, quattro difese, cinque ricevimenti consentiti per 13 yard per 24 yard.)

Pensieri di Brady: “Quest’anno c’erano così tanti grandi principianti sul lato in carica della palla, ma il principiante in carica dell’anno va al cornerback di Eagles Quinyon Mitchell. È stato gettato nel ruolo di partenza nella settimana 1 e ha continuato a guarire da ogni singola settimana che blocca Alcuni dei migliori destinatari in campionato.

Statistiche 2024: 89 retrospettiva, due rapimenti, un flip -back, cinque difese (più, 15 in totale, un sacco, uno forzato rugoso durante le conseguenze.)

Pensieri di Brady: “Certo, avevamo bisogno di un premio per tutti gli amici che sono stati ignorati nel giorno del progetto. Il primo sesto round annuale dell’anno andrà a Damar Hamlin. Nonostante tutti gli ostacoli lanciati nell’ultimo anno, lui è stato lanciato , Ha girato il meglio quest’anno.

