Tom Brady Mailbag: Chi è il miglior giocatore “capra” mai incontrato nel Super Bowl?

Dopo aver giocato in dieci Super Bowl, hai dovuto affrontare molti grandi giocatori. Sport Tom Brady Si può dimostrare che i Seahawk di Seattle si stanno alzando contro la difesa del “boom” in un Super Bowl e l’altro dalla “più grande mostra di torba”.

Nella sua ultima rivista nella sua rivista Verizon Mailbag, a Brady è stato chiesto quale sia stata la sua esibizione del Super Bowl. Non esita a rispondere.

“È facile”, ha detto Brady. “La mia carriera in ritardo è un ragazzo con cui sono andato, ogni volta che lo giocavamo, era un assoluto svantaggio e non l’ho preso molto spesso. In effetti, mi ha preso molto. Mi batte molto.

“Ma nel Super Bowl nel 2018 contro Rams, abbiamo incontrato Aaron Donald. Abbiamo limitato la sua capacità di fare molte giocate in quella partita perché avevamo un sacco di doppie squadre. Ogni gioco – compresa la protezione del passaggio – è stata progettata Tienilo fuori dal campo posteriore e per impedirgli di fare giochi limitati.

Quando Brady si riferiva, il New England Patriots ottenne i migliori Rams Donald in Super Bowl Liii, vincendo 13-3. Sebbene il gioco stesse difendendo Slugfest, Donald ha registrato solo una stagione da solista e nessun sacco di Brady durante la registrazione di 20,5 sacchi durante la stagione regolare, che gli ha vinto un anno in carica. In effetti, Donald ha registrato solo due pressioni nel Super Bowl, dall’altra parte di quella stagione, sul focus sul calcio professionistico.

Quindi il nuovo piano inglese rallenta la minaccia difensiva di Los Angeles ha funzionato anche se Brady & Co. Farebbe solo 13 punti negli sforzi vincenti.

“Ora non ha fatto molte giocate negative”, ha detto Brady. “E allo stesso tempo abbiamo ottenuto solo 13 punti in tutto il gioco. È stata una delle partite più difficili e una delle maggiori sfide che abbia mai affrontato perché ci ha costretto a fare così tante cose che potremmo non voler fare il Piano di gioco.

La performance di Brady al Super Bowl Liii è stata senza dubbio il peggio delle sue 10 prestazioni del Super Bowl. Ha eseguito 21 35 di 262 yard e abduzione perché Patriots ha scoperto l’area finale solo nel mezzo del quarto trimestre, con il completamento di 29 yard su Rob Gronkowski impostando il tocco di 2 -sagrato guidato dalla Sony Michel Line.

Donald è stato in grado di ottenere il suo titolo Super Bowl tre anni dopo, che è arrivato poche settimane dopo che lui e Rams hanno preso i bucanieri di Brady Tampa Bay. Donald ha avuto una migliore presentazione in quel round vincente e ha registrato cinque perdite in totale, due perdite, un sacco e otto pressioni.

Ma Brady ha vinto il gioco che era il più importante tra i due, ed è grato che l’altro lato della palla sia apparso nel Super Bowl Liii.

“Grazie a Dio la nostra difesa ha giocato così bene o non avremmo vinto quella partita.”

