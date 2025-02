Tom Brady Mailbag: Direttore Super Bowl ‘Le settimane più interessanti della tua vita “

La leadership del Super Bowl è diversa da qualsiasi altro gioco della stagione NFL.

Entrambe le squadre riceveranno una conferenza gratuita di una settimana extra dopo le partite del campionato prima di partire per la città in cui il Super Bowl viene giocato una settimana prima della partita. Lì ci sono i media dei media e la serata di apertura si svolge lunedì e altri obblighi che si svolgono durante la settimana.

Nessuno ha più esperienza nel trattare con l’unicità della linea del Super Bowl che nell’analista di piombo Fox NFL Tom Brady . Durante la sua carriera, ha giocato al Super Bowl Products (10) per un valore di più di una stagione e mezzo, vincendo sette nel suo viaggio.

La storia del Super Bowl preferito di Tom Brady

Poiché Brady ha sperimentato un veterano nel Super Bowl, gli è stato chiesto nella sua ultima versione di Verizon Mailbag sui suoi ricordi off -campo del Super Bowl. Invece di sceglierne uno, Brady ha raccontato che tipo di due settimane prima della grande partita, dando suggerimenti per gestirlo.

“Queste due settimane che portano al Super Bowl, dal momento in cui vinci un calcio di campionato nel Super Bowl, sono le due settimane più interessanti della tua vita”, ha detto Brady. “Hai così tante cose divertenti. Certo che hai una normale settimana di preparazione. Devi decidere quali richieste di biglietti da 5000 hai negato perché ottieni solo un numero limitato di biglietti per il Super Bowl. Quindi, tu,” devi decidere chi sta arrivando al gioco.

“L’obiettivo della prima settimana è quello di ottenere molta pianificazione del gioco, preparare molta preparazione, ma anche di ottenere le cose logistiche sulla tua famiglia e amici quando fai il sito del Super Bowl. È stato molto fortunato perché ho giocato con Alcuni di loro cercano di essere coinvolti nel Super Bowl. “

Dopo la preparazione e la logistica, entrambe le squadre di solito viaggiano al sito del Super Bowl domenica prima della partita. Brady ha detto che i primi due giorni al Super Bowl Place sono stati i più divertenti della loro carriera.

“Quando arrivi al sito del Super Bowl, arrivi lì e trascorri una notte dei media, il che è così divertente”, ha detto Brady. “Ti danno tutta la corda del Super Bowl. Di solito la prima o due notti che esci con i tuoi amici e esci a cena. Abbiamo sempre una cena di squadra e qualcuno abbiamo scelto un ristorante e noi e noi e noi renderemmo il giovane i ragazzi pagano.

La gravità del Super Bowl sta iniziando a salire più avanti nella settimana. Brady sottolinea che i giocatori devono ancora affrontare altri obblighi con altre cose all’esterno.

“Ha raggiunto gli incontri di produzione e ha gestito diversi equipaggi la settimana del Super Bowl mercoledì o giovedì”, ha detto Brady. “Quindi le persone hanno iniziato a giocare e vedere la tua famiglia venerdì sera prima della partita. Poi sabato hai una grande foto, una giornata mediatica sul sito del Super Bowl.”

Quando in questi giorni sono coerenti con le pratiche finali della stagione, Brady ha predicato che era necessaria la concentrazione rimanente sul compito da svolgere, sottolineando che tutto il Hoopla può essere facile da disturbare.

“Quando si guarda alla combinazione di tutte queste cose, è diverso da qualsiasi altro gioco che giochi”, ha detto Brady. “C’è così tanta attenzione ogni volta che accendi la TV. Ovunque vedi il tuo nome, il nome della tua squadra, tutte le partite ed è importante essere su queste distrazioni. Quindi, cerchi davvero di concentrarti sul rendere il gioco normale come te può dalla preparazione, per non interferire con il gioco.

“Penso che la capacità di limitare le distrazioni durante la settimana, anche se queste cose sono davvero eccitanti e davvero divertenti, è un lungo modo per determinare chi sia il vincitore di quel gioco.”

In tal caso, i capi di Kansas City hanno fatto un ottimo lavoro limitando le distrazioni negli ultimi anni. Hanno vinto il Super Bowl tre volte in quattro viaggi dal 2019 e stanno cercando di diventare la prima squadra che abbia mai vinto tre Super Bowl consecutivi. Anche Philadelphia Eagles non sono ospiti nella fase del Super Bowl. Hanno perso contro i Masters, 38-35, nel Super Bowl HVAC due anni fa.

Poiché Brady è in invito del Super Bowl Lix (domenica, 18:30 ET FOX), pensa che la squadra che si prende cura di tutte le distrazioni sia un vantaggio forte.

“Penso che vedremo l’evento del Super Bowl Sunday che gestisce meglio le distrazioni e ci va e gioca meglio”, ha detto Brady. “Se vincono la partita, ci sono molte altre distrazioni imminenti.”

