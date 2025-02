Tom Brady nomina il suo difensore dell’anno

Philadelphia Eagles potrebbe avere il miglior direttore generale del settore.

Nessuno ha reso meglio trovare talenti d’élite e ottenere il massimo dai giocatori che sembravano disadattati da qualche altra parte.

Howie Roseman lo ha fatto di nuovo in questa stagione quando ha ottenuto Zack Baun.

Baun era una bestia assoluta proprio fuori dal cancello e ha licenziato la stagione come uno dei candidati per il difensore di quest’anno.

Pertanto, la leggenda della NFL Tom Brady gli ha dato la sua versione di questa distinzione (tramite Fox Sports: NFL).

Congratulazioni a @TombradyIl giocatore difensivo dell’anno, @Eagles Lb Zack Baun 🦅 pic.twitter.com/qosk5dlrqd – Fox Sports: NFL (@nflonfox) 5 febbraio 2025

Il leggendario quarterback ha dichiarato di aver amato una storia di perdenti che ha elogiato Baun per il suo viaggio dall’essere un giocatore di squadra speciale con New Orleans Saints a diventare una grande forza per le aquile.

Pensa di essere uno dei motivi principali per cui stanno giocando per il Vince Lombardi Trophy domenica, ed è difficile non essere d’accordo con questa logica.

Baun è uno dei leader della lega in Fumbles Forced (5) e Solo Tackles (93) in questa stagione.

È uscito dal campo di sinistra per passare dall’essere una riflessione a una forza assoluta, specialmente contro la gara.

Certo, domenica si fa scolpire il lavoro per lui.

I capi di Kansas City non possiedono più la violazione esplosiva che hanno dimostrato nell’era biennale di Eric, ma hanno ancora uno dei più grandi quarterback di tempo, una partita di corsa solida e una partita di passaggio che è migliorata nell’ultimo tratto della stagione.

