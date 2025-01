Tom Brady parla del suo futuro televisivo

Tom Brady è una delle voci della NFL poiché ha presidiato lo stand delle domeniche Fox NFL in questa stagione con il play-by-play Kevin Burkhardt.

Tuttavia, poiché è un proprietario di minoranza dei Las Vegas Raiders, ci sono state voci secondo cui potrebbe non essere più in grado di chiamare i giochi.

Ha affrontato queste voci mercoledì durante il programma “The Herd”.

“Non so da dove vengano (le voci)… mi sono divertito moltissimo alla Fox… non vedo davvero l’ora di vedere come sarà nel secondo anno”, ha detto Brady.