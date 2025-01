Tom Brady prevede il vincitore degli Eagles, Commanders Game

Gli appassionati di calcio aspettano con ansia la partita del campionato AFC di domenica tra Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, ma la battaglia per il titolo NFC potrebbe essere altrettanto avvincente.

Quella partita sarà un incontro tra una squadra dei Philadelphia Eagles che probabilmente ha il miglior roster a tutto tondo delle quattro squadre in piedi in questo momento e una squadra emergente dei Washington Commanders che ha un dinamico quarterback esordiente in Jayden Daniels.

Il leggendario quarterback Tom Brady, che chiaramente sa una o due cose sulla vittoria dei campionati, ritiene che gli Eagles vinceranno finché giocheranno bene, in gran parte grazie alla loro difesa, secondo The Philly Times.

Tom Brady prevede che gli Eagles vinceranno il campionato NFC 👀👀👀#FlyEaglesFly pic.twitter.com/Sym7T7tkTu — The Philly Times 📰 (@the_phi_times) 24 gennaio 2025

Molte persone hanno parlato della difesa degli Eagles, che ha concluso la stagione regolare seconda in punti concessi e prima in yard concesse, e è diventata davvero avara dopo il bye della settimana 5 della squadra.

Dopo la settimana 5, hanno rinunciato a oltre 20 punti in sole tre partite e hanno tenuto gli avversari a 10 o meno punti quattro volte.

Philly ha anche uno dei migliori tandem con ricevitori larghi del gioco, AJ Brown e DeVonta Smith, e ovviamente il running back Saquon Barkley sta vivendo una stagione da secoli.

D’altra parte, il quarterback Jalen Hurts deve essere efficace nel lanciare il pallone, e se non lo è, e soprattutto se Washington è in grado di costringerlo ad almeno un turnover, Washington potrebbe avere una reale possibilità di vincere.

Nella vittoria del round di divisione dello scorso fine settimana contro i favoritissimi Detroit Lions, i Commanders sono stati in grado di molestare il quarterback di Detroit Jared Goff con tre intercettazioni e un fumble.

PROSSIMO: Gli Eagles aggiornano il rapporto sugli infortuni per la partita del campionato NFC