Tom Brady pulisce l’aria con Bill Belichick: “Abbiamo sempre avuto buone relazioni”

Bill Belichick ha realizzato un apparentemente non Heard all’inizio di questa settimana quando ha suggerito che il premio del Super Bowl, attualmente chiamato Lombardi Trophy, chiamato Tom Brady Trophy.

Colin Cowherd è stato uno di quelli che la proposta di Belichick ha gettato un po ‘via e ha sottolineato la storia dell’allenatore per mettere la squadra al di sopra dei risultati individuali. Assomigliava anche a una vecchia clip di Belichick, che sembrava un po ‘a disagio quando ha premiato Brady prima, poiché i loro ultimi anni erano stati annunciati con i New England Patriots.

Nella recente presentazione di “mandria”, Brady ha negato che ci sarebbe sempre stato un cattivo sangue tra i due quando gli è stato chiesto se avrebbe riscaldato i sentimenti ora quando non stavano inseguendo il campionato insieme.

“Abbiamo sempre avuto un buon rapporto”, ha detto Brady. “Abbiamo ancora. So che la mia carriera in seguito ha avuto molte cose che la gente dice che cercano di creare una divisione. C’è sempre un grande rispetto reciproco. Ho sempre visto qualcuno che stavo cercando di compiacere come allenatore e voglio Per essere il meglio che potevo per la squadra, e ha sempre provato a modificare il nostro team nel ruolo che era.

“Ci sono stati momenti in cui non abbiamo visto tutto dall’occhio all’occhio? Sì, ma sono 20 anni di relazione.”

RE -NAMED BRADY Trophy di Tom Brady Lombardi

Sebbene Brady abbia ammesso che la loro relazione potrebbe non essere sempre stata una navigazione regolare, ha ammesso che l’allenatore ha vinto sei Super Bowl lo ha aiutato a crescere.

“Non caratterizza la nostra relazione in base a alcuni momenti che non erano perfetti per nessuno dei due”, ha detto Brady. “Abbiamo avuto una relazione che potresti avere nel lungo periodo di tempo con enorme successo, e non c’è un allenatore che preferirei giocare di lui. Mi ha insegnato così tanto.”

Cowerd ha confrontato il ruolo del capo allenatore con il ruolo del genitore con l’idea che avrebbero portato l’amore disciplinare e volevano vedere i maturi che hanno insegnato. Brady era d’accordo con Belichick.

“Se non lavori bene e i tuoi voti sono standard, devi dirlo ai tuoi figli”, ha detto Brady. “Se non fanno sforzi, devi anche dire loro che devi insegnare loro. Devi svilupparli. Devi essere lì. C’è una raffinatezza per essere un genitore, un buon genitore, aspettati molti di questi bambini – loro Non so qual è il modo giusto per fare le cose.

“E sai cosa, a volte avere un po ‘di paura nelle persone può essere una buona cosa. Le persone devono svegliarsi e andare:” Devo fare un buon lavoro oggi o altro. ”

Naturalmente, quando Brady ebbe tanto successo quanto il New England, ci furono molti casi in cui fu onorato individualmente. Ha vinto quattro MVP del Super Bowl e tre MVP NFL. In effetti, Belichick ha persino definito Brady anche il più grande in pensione.

Ma Brady ha adorato i momenti delle squadre più di ogni altra cosa, premiando Belichick per la costruzione di una cultura che ha creato una storia sportiva recente e i legami che si è formata.

“Penso che la cultura che faceva parte del New England abbia adottato il primo atteggiamento della squadra”, ha detto Brady. “Quali sono i suoi premi? Beh, è ​​stata vinta la competizione di campionato. Ma soprattutto, ho rapporti con i miei compagni di squadra che sono mai stati sul campo di calcio e più e più avanti. Con … che ha influenzato la mia vita mi ha insegnato in un molto Il modo significativo che mi ha dato l’opportunità di essere il meglio che potrei essere.

“Questo è tutto ciò che gli sport di squadra sono.

