Tom Brady rivela ciò che l’ultimo cambiamento ha aiutato i patrioti a vincere il Super Bowl XLIX

Due settimane dopo le partite del campionato della conferenza e il Super Bowl, è facile credere che le squadre coinvolte siano pienamente fissate e pratichino giocate che si aspettano di usare.

Questa finestra estesa ti dà anche molto tempo per apportare miglioramenti e aggiustamenti dell’ultimo minuto, che Tom Brady, dice, ha davvero contribuito a dare ai New England Patriots il bordo di Seattle Seahawks sul Super Bowl XLIX.

Nel recente episodio di “The Bear”, un quarterback vincitore del Super Bowl di sette volte ha detto che c’era un elemento che si sentiva ancora a disagio per il boom Legion dei Seahawks -In -che ha portato al punteggio del campionato in ciascuno dei Precedenti tre stagioni regolari, dopo che il patriota ha tenuto la formazione finale della settimana.

“È venerdì sera prima di Super Bowlin”, ha iniziato Brady. “Abbiamo avuto 11 o 12 giorni per prepararci. Sono tornato dalla cena. Probabilmente sono le 9:00 e non ero bravo nella zona rossa che avevamo. Se guardo proprio sul retro della zona finale.

Quindi Brady e McDaniels hanno potuto lavorare per un uso maggiore – meno di 48 ore prima del Super Bowl – e ciò che hanno tirato direttamente ha portato a 14 punti nella nuova vittoria inglese.

“Abbiamo installato tre giochi venerdì sera dopo due settimane di preparazione e tutte le pratiche”, ha detto Brady. “Un tocco è stato (Bradon)” Jojo “Lafell, il primo gioco, e l’altro era Danny Amendola, più avanti in quella partita. Non li avevamo praticati per 11 giorni. Mi piace usare ogni minuto di preparazione a quelli Giochi perché sono i più difficili da vincere “.

Come ha detto Brady, le emissioni di Touch di 11 yard a Lafell hanno dato un vantaggio per 7-0 del New England dopo aver tratto il rapimento nella zona rossa in precedenza. Il suo punto di contatto di quattro yard per Amendola ha aiutato Seattle a 24-21 rimanenti 7:55. Brady ha aggiunto un nuovo tocco a Julia Edelman per dare a Patriots una corda più tardi prima che Malcolm Butler abbia fatto una delle più grandi commedie nella storia del Super Bowl, scattando Russell Wilson per chiudere.

Tom Brady sta prendendo in considerazione l’ascesa della legione del boom

La fine del gioco ha significato un nuovo entusiasmante traguardo nel Super Bowl, a cui è stato partecipato il patriottico di Brady. Tutti e nove, dove hanno giocato, sono stati determinati con un punteggio nell’ultimo quarto o negli straordinari. Sebbene il nuovo inglese avesse bisogno di quasi tutti i 60 minuti, se non di più, per vincere ogni sei Super Bowl, Brady giurò che il patriottico non cercava deliberatamente di rallentare il gioco in questi giochi.

“Non è stato intenzionale, lasciami dire”, ha aggiunto Brady con una risata. “Non abbiamo provato ad andarci e succhiare nel primo quarto, ma la maggior parte delle volte abbiamo fatto. Ci sono sicuramente alcuni (piccoli) nervi. Penso che entrambe le squadre si conoscano. Non abbiamo mai avuto davvero troppo, ma Atlanta ci ha tirato fuori un tipo nel primo tempo.

“Per la maggior parte, non abbiamo implementato il piano esattamente nel modo in cui volevamo, e stai andando in una squadra con molti buoni giocatori e hai molto succo ed energia. C’è molto stadio.

Tom Brady come preparazione per il Super Bowl

Brady ha dichiarato che il Super Bowl è un po ‘anomalia rispetto alla maggior parte delle altre squadre di gioco che giocano nel Super Bowl, che hanno giocato le mani nel modo in cui lui e la sua squadra potrebbero essersi avvicinati al gioco nel corso degli anni e possibilmente dargli un vantaggio in seguito.

“È un gioco di quattro ore, il 33% più lungo del normale”, ha detto Brady. “Ho spesso pensato al Super Bowl in due partite, c’è un primo gioco e la seconda metà. Era così costruito su queste due settimane di preparazione che hai avuto perché hai sprecato tutta l’energia nel caldo pre -gioco. , sapendo che hai ancora un gioco di quattro ore.

“Ecco perché penso che molte difese muoiano nella seconda metà. È una giornata così lunga. C’è così tanta energia emotiva. Allora è davvero quello che può sopravvivere al quarto quarto del gioco.”

Brady ha aggiunto la sua settima vittoria del Super Bowl quando si è unito a Tampa Bay Bucananeers nel 2020, che è stato il suo ultimo giocatore. Ora si sta preparando a chiamare il primo praticante di trasmissione. È in una chiamata quando la testa di Kansas City e Philadelphia Eagles si incontrano al Super Bowl LIX (9 febbraio alle 18:30 ET FOX e FOX Sports App).

Tuttavia, la capra sa che la sua preparazione per questo Super Bowl potrebbe essere diversa dai primi 10 Super Bowl, a cui faceva parte. “Nessun Aaron Donald sta cercando di cacciarmi. Questa preparazione è più facile”, ha detto Brady con una risata. “Nessuna legione boom per cui mi stavo preparando. Posso guardare dove sono i migliori beignetti di New Orleans o cosa sia un uragano in Bourbon Street.”

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente.

consigliabile

Cam Ward Bond: “vogliono essere la selezione del bozza n. 1″ all’interno di Shedeur Sanders ”

Jameis Winston, virale, si unisce a Fox Sports come corrispondente digitale per il Super Bowl Lix

Il trofeo del Super Bowl è stato ribattezzato Tom Brady? Perché una leggenda NFL lo guida





Il controverso Spot fatture solleva la domanda: il calcio NFL dovrebbe avere la tecnologia dei chip?

Spazi del Super Bowl, date 2025, 2026, 2027, 2028

2025 Coefficienti LIX del Super Bowl: oggetti di scena di Chiefs-Egles





Jalen Horts non importa cosa pensi delle sue statistiche: “Non gioco con i numeri”

2025 Show a metà tempo del Super Bowl: chi deve esibirsi, tempo, aggiungere

2025 NFL Draft n. 1 Seleziona probabilità: Cam reparto popolare, Abdul Carter Surges