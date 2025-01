Tom Brady sul ruolo nella proprietà dei Raiders: “Sono una sola voce” durante la ricerca dell’allenatore

Tom Brady sta attualmente svolgendo le sue prime grandi responsabilità come proprietario di minoranza dei Las Vegas Raiders. Sta lavorando per trovare il prossimo allenatore e direttore generale della squadra.

Uno di questi posti vacanti è stato coperto mercoledì, con i Raiders che avrebbero assunto il vicedirettore generale dei Tampa Bay Buccaneers John Spytek per guidare il loro front office. Poco prima che fosse annunciato, Brady ha fornito alcune informazioni sul suo ruolo nel processo di candidatura a Las Vegas in un’intervista su “The Herd” di FS1.

Tom Brady è comproprietario dei Las Vegas Raiders

“In questo momento, è un grande gruppo di proprietà”, ha detto Brady. “Ci sono altre persone fantastiche coinvolte. Sono una sola voce. È così collaborativo. Penso che questo processo di apprendimento sia molto importante. Quindi, più o meno è così.”

È stato riferito che Brady era una figura attiva nella ricerca da parte dei Raiders del loro prossimo direttore generale e capo allenatore. Sebbene Brady abbia ammesso di essere stato coinvolto nella ricerca, ha anche condiviso il modo in cui affronta il suo ruolo di proprietario di minoranza.

“Come debuttante, devi quasi tornare alle tue radici di debuttante e ricordare che quando sei un debuttante, stai cercando di imparare il più possibile”, ha detto Brady. “Quando ero un debuttante come quarterback, mi assorbivo nel programma, ascoltavo molti veterani e dicevo: ‘Ecco come lo farai, Tom. Solo così diventerai il miglior giocatore possibile.’ Poi ti rendi conto che molti anni dopo, 10 anni dopo, ho davvero iniziato a esibirmi nel modo in cui potevo esibirmi.”

Mercoledì, Brady e i Raiders avevano intervistato otto candidati per essere il loro prossimo allenatore. Uno di loro era l’ex coordinatore offensivo dei Detroit Lions Ben Johnson, che era un candidato capo allenatore molto ricercato in questa offseason. Anche se c’erano state segnalazioni di Brady interesse a fare di Johnson il prossimo allenatore dei RaidersLunedì Johnson è diventato il capo allenatore dei Chicago Bears.

Quindi la ricerca di Brady e Las Vegas continua. Il presunto interesse per Johnson renderebbe facile supporre che Brady speri che la squadra assuma un allenatore offensivo. Ma poiché Colin Cowherd ha menzionato che Bill Belichick ha permesso a Brady di lavorare in modo indipendente con il coordinatore offensivo Josh McDaniels mentre era con i New England Patriots, Brady ha notato che le mani di Belichick erano coinvolte in diverse aree della squadra, dimostrando che non vuole che l’allenatore lo faccia essere abbandonato. dall’altra parte della palla.

“C’è una specie di enigma quando si guardano molte organizzazioni diverse”, ha detto Brady. “Che si tratti di un’organizzazione di calcio, basket o baseball, penso che sia un gruppo collettivo di persone e devi capire quel puzzle di ciò che si adatta esattamente. Se hai un allenatore difensivo come lo era Bill, Bill era un grande manager quando allenava era in alto in sottofondo, avrebbe dovuto esibirsi in attacco e aveva aspettative al riguardo.

“Tutto questo enigma con l’allenatore offensivo e quello difensivo – dovrebbe riguardare grandi persone che fanno grandi cose, lavorano in modo collaborativo, sono umili e imparano ogni anno”, ha aggiunto Brady. “Cerchi sempre di migliorare il tuo gioco ogni anno. Sento che è quello che cerco sempre di fare come giocatore. Non lo vedo diverso nel calcio o negli affari. Tutti dovrebbero sempre cercare di migliorare e capire dove sono i punti deboli, come migliorare i propri punti deboli e continuare a sviluppare i propri punti di forza.”

Oltre a servire come proprietario di minoranza dei Raiders, Brady ha confermato mercoledì che continuerà il suo ruolo di commentatore di colore principale della NFL per FOX. Ma il sette volte quarterback vincitore del Super Bowl non voleva rinunciare a lavorare per una squadra della NFL, cosa che ha ispirato la sua decisione di unirsi al gruppo di proprietà dei Raiders.

Tom Brady parla del suo futuro come emittente televisiva per FOX Sports

“Vorrei poter giocare a calcio per tutta la vita, ma 23 anni sono stati abbastanza”, ha detto Brady. “Sono stanco di subire colpi e volevo passare più tempo possibile con i ragazzi. Quindi essere davvero coinvolto con i Raiders mi dà la possibilità di dedicarmi al calcio per il resto della mia vita. Amo il lavoro di squadra, mi piace Ho sempre amato vedere altre persone avere successo. Spero davvero che altri ex giocatori abbiano l’opportunità di far parte di una squadra.

