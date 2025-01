Tom Brady’s Week 18 3 stelle, incluso Jahmyr Gibbs dei Lions

Settimana 18 nel 2024 NFL la stagione ha avuto diversi momenti memorabili. È tempo che FOX Sports prenda l’iniziativa NFL analista Tom Brady per citare l’ultimo 3 stelle della settimana .

Alla fine di ogni settimana della stagione regolare, Brady seleziona i tre giocatori le cui prestazioni lo hanno maggiormente colpito. Questa settimana presenta un allenatore stellare che ha aiutato la sua squadra a fuggire al primo turno dei playoff.

3 stelle della settimana 18 di Tom Brady: Jahmyr Gibbs, Ja’Marr Chase e Mike Evans

Anche Brady sceglie il suo potere si colloca tra le prime cinque squadre della NFL ogni settimana e sceglie un giocatore per ogni partita trasmessa in questa stagione come propria Giocatore LFG del gioco .

Guarda come si sono comportate le 3 stelle della settimana 18 di Brady nell’analisi completa di GOAT di seguito!

Statistiche della settimana 18: 23 passaggi, 139 yard di corsa, 6,0 yard per riporto, tre corse, cinque ricezioni, 31 yard di ricezione, una ricezione di touchdown nella vittoria per 31-9 contro i Minnesota Vikings

I pensieri di Brady: “La mia prima stella della settimana va a Jahmyr Gibbs. Aveva 170 yard dallo scrimmage e 4 touchdown. Jahmyr, è stato il primo Lion a guidare la lega in touchdown dai tempi di Barry Sanders. È incredibile. Che stagione per Gibbs e i Lions ha bloccato il seme n. 1 nell’NFC!

Statistiche della settimana 18: 10 ricezioni, 96 yard, un touchdown nella vittoria 19-17 sui Pittsburgh Steelers

I pensieri di Brady: “Successivamente, Ja’Marr Chase ha concluso una stagione ridicola. Ha avuto 10 ricezioni per quasi 100 yard e un (touchdown) sabato. Congratulazioni a Ja’Marr, che ha vinto la tripla corona quest’anno. Esatto. Ha guidato il campionato in ricevere yard e touchdown.

Statistiche della settimana 18: Nove ricezioni, 89 yard in ricezione, 1.000 yard in passaggi per l’undicesima vittoria consecutiva nella vittoria 27-19 sui New Orleans Saints

I pensieri di Brady: “L’ultima stella della settimana va nientemeno che a Mike Evans. Nell’ultima partita della partita di domenica, Mike ha corso per oltre 1.000 yard (in una stagione). È l’undicesima stagione consecutiva che lo fa. Ha pareggiato tutto con Jerry Rice -tempo record. Che stagione, che carriera è stata per mio marito!

“Mike, non vedo l’ora di vederti nei playoff. Ottimo lavoro.”

