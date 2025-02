Tom Izzo degli spartani legami il record di vittorie di Bob Knight

L’allenatore dello stato del Michigan Tom Izzo ha segnato il record di Bob Knight per Victory, che ha portato gli spartani dalla nona valutazione per vincere in un ritorno 86-74 sull’Oregon.

Forse Izzo corrisponde al marchio con la vittoria della conferenza n. 353 il giorno dell’incontro annuale degli ex giocatori e le celebrazioni del campionato nazionale del 2000.

Knight, morto nel 2023, condusse Hoosiers a tre titoli NCAA tra il 1971 e il 2000 ed era uno dei mentori Izzo durante la sua prima stagione come successore di Jud Heathcote nel 1995.

“Era bravo per me ed era un grande allenatore che ha fatto molte cose che non ho fatto”, ha detto Izzo. “Ne sono orgoglioso, perché devo parlare con il ragazzo che pensavo fosse davvero alto come un allenatore, e apprezzo il numero di giocatori che hanno vinto per me.”

Lo stato del Michigan, più vicino a USC e UCLA, ha visto le Ducks 50-36 a metà tempo prima di radunarsi per una vittoria di 12 punti.

“Quello è stato uno dei grandi ritorni”, ha detto Izzo. “Se non è una delle migliori vittorie in casa, è un figo.”

L’allenatore Michigan State Tom Izzo reagisce dopo il record di Bob Knight sabato. Izzo ha un record di carriera di 352-172 in Big Ten e 725-299. Ap/at oro

Dopo aver completato il suo ritorno e il centro di Breslin, il centro ha ronzato con i fan licenziati, Izzo era in lacrime mentre abbracciava alcuni dei campioni nazionali del 2000 nel presente: Mateen Cleaves, Morris Peterson, Andre Hutson e proprietario di Phoenix Suns Mat Ishbia.

“Quando ho guardato dietro la panchina e questi ragazzi sedevano lì, è stato un momento per creare memoria”, ha detto Izzo. “Hanno fatto Tom Izzza e hanno fatto molto per fare un basket dello stato del Michigan, hanno vinto quattro campionati Big Ten, sono andati a tre finali quattro e hanno vinto il campionato nazionale”.

Izzo, presentato alla Basketball Hall of Fame nel 2016, ha un record di carriera di 352-172 in Big Ten e 725-299.

L’allenatore dell’Oregon Dana Altman, che è a scuola nella sua 15a stagione e ha 771 vittorie nella divisione 36, accumula elogi a Izzo e al programma che ha costruito.

“Quello che potrebbero raggiungere anno dopo anno è qualcosa che siamo tutti, perché gli allenatori apprezzano e rispettano molto”, ha detto Altman. “Giocano duramente. Giocano fisicamente.

“L’intera fratellanza del coaching ha un grande rispetto per lui.”