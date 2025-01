Tom McVie, assistente di lunga data dei Boston Bruins, è morto all’età di 89 anni

BOSTON – Tom McVie, che allenò i Winnipeg Jets al campionato della World Hockey Association del 1979 contro gli Edmonton Oilers di Wayne Gretzky nell’ultimo anno prima che le franchigie venissero assorbite nella NHL, è morto. Aveva 89 anni.

McVie è stato anche il primo allenatore dei Jets nella NHL e il secondo allenatore dei New Jersey Devils dopo che si trasferirono dal Colorado nel 1982. Ha anche allenato i Washington Capitals e ha compilato un record complessivo NHL di 126–263 con 73 pareggi su parti di otto stagioni. dal 1975-92.

Originario di The Trail, British Columbia, si è unito ai Bruins come assistente allenatore nel 1992 e si è fatto un nome nella Stanley Cup come ambasciatore della squadra quando hanno vinto il campionato 2011.

“Tom è stato una parte importante della nostra famiglia Bruins, servendo come allenatore, scout e ambasciatore per più di 30 anni”, ha detto il presidente di Boston Cam Neely, la cui carriera da giocatore si è sovrapposta al mandato di allenatore di McVie. “La sua mente da hockey, la personalità colorata, la voce burbera e il senso dell’umorismo unico hanno ravvivato ogni stanza in cui è entrato e ci mancherà moltissimo.”

McVie fece il suo debutto come capo allenatore della NHL sostituendo il Hall of Famer Milt Schmidt a Washington alla vigilia di Capodanno del 1975, ma non finì mai più in alto del quarto prima di dirigersi alla WHA. Prese la guida dei Jets, il cui roster includeva un quarantenne Bobby Hull, e vinse l’Avco World Trophy nel 1979.

“L’allenatore McVie è stato una figura storica nella storia dell’hockey professionistico di Winnipeg in quanto allenatore dell’ultima squadra a vincere la Coppa Avco nella World Hockey Association, nonché il primo allenatore nella storia della squadra della National Hockey League nel 1979”, hanno pubblicato i Jets. il giorno X di lunedì.

“La personalità, la voce e la conoscenza del gioco di Tom hanno trasceso il suo titolo e il suo tempo trascorso nella nostra città mentre la squadra passava dalla WHA alla NHL. La sua capacità di raccontare una storia non ha fatto altro che aumentare la leggenda dell’arrivo del club di hockey sul grande palco. Vorremmo esprimere le nostre più sentite condoglianze ai suoi numerosi amici e a coloro che sono vicini al coach McVie.”

McVie ha detto al Boston Globe dopo essersi unito all’organizzazione Bruins nel 1992 che era orgoglioso di essere un ergastolano.

“Se non allenassi l’hockey”, ha detto, “probabilmente guiderei una Zamboni”.

McVie ha anche allenato nella AHL per il New Jersey, lavorando per gli allora Utica Devils. Da allora sono stati ribattezzati Utica Comets, che lunedì lo hanno onorato in un post sui social media, definendo McVie “una leggenda dello sport e della nostra comunità” e aggiungendo che “Tom era un leader eccezionale e un essere umano incredibile”.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.