Tomlin degli Steelers sulle squadre che cercano di scambiarlo: “Risparmia tempo”

PITTSBURGH – Mike Tomlin ha un messaggio per ogni squadra che sta pensando di chiedere ai Pittsburgh Steelers la sua disponibilità in un potenziale scambio.

“Risparmia tempo”, ha detto martedì l’allenatore nella conferenza stampa di fine stagione.

Dopo la quinta trasferta consecutiva degli Steelers ai playoff, lo status e il futuro di Tomlin nell’organizzazione sono diventati un argomento caldo di dibattito e una fonte di costernazione tra i fan. Tomlin, che ha firmato un prolungamento di tre anni la scorsa stagione e ha appena completato la sua 18esima stagione alla guida dell’organizzazione, ha detto di comprendere la loro frustrazione.

“Capisco la natura di ciò che facciamo, l’attenzione e le critiche che ne derivano”, ha detto. «A dire il vero, lo immagino, ad essere onesto con te. Mi piace l’urgenza che deriva da ciò che faccio e da ciò che facciamo.

“Non cerco scuse per il fallimento. Lo ammetto, ma sento anche di essere capace, quindi finché ne avrò l’opportunità, andrò avanti, ma certamente capisco le loro frustrazioni e probabilmente, cosa più importante, Condivido perché è così che sono coinvolto.”

Durante la sua conferenza stampa finale, Tomlin ha espresso il suo disappunto per come è finita la stagione, ma ha ammesso che le cinque partite di scivolata alla fine della stagione, coronate da una sconfitta per 28-14 contro i Ravens, erano “giustizia del calcio”. “

“Non lo vedo come un incidente, ad essere sincero con te”, ha detto Tomlin. “Soprattutto a questo livello, in questo business e in questo gioco, c’è giustizia nel calcio. Ottieni ciò che meriti e quindi siamo qui e siamo qui per ragioni davvero tangibili. Non ci siamo impegnati nel modo giusto. Non l’abbiamo fatto. impegnarsi, colpire gli accordi giusti al momento giusto, soprattutto nella sezione.”

Tomlin ha detto che ci saranno “cambiamenti” nell’organizzazione, ma non ha approfondito, dicendo che è agli inizi dei resoconti post-stagionali. Lunedì ha incontrato i suoi giocatori in gruppo e ha iniziato anche le trasferte individuali. Ha anche incontrato il proprietario Art Rooney II e il direttore generale Omar Khan.

“Ovviamente, c’è un cambiamento che arriva quando non si ottiene il risultato desiderato, e quindi questa è semplicemente la realtà degli affari”, ha detto Tomlin. “Immagino che qui cambieranno alcune cose a molti livelli, ma questo è il gioco, come ho detto, ed è così che lo capisco. decisione che deve aver luogo.”

Le potenziali modifiche includono la composizione della stanza del quarterback. Russell Wilson e Justin Fields sono entrambi in scadenza di contratto e la squadra ha ingaggiato il quarterback Skylar Thompson martedì pomeriggio, l’agenzia di Thompson ha annunciato sui social network. Selezionato dai Miami Dolphins nel settimo round del Draft NFL 2022, Thompson è apparso in 10 partite con il Miami con tre partenze in due stagioni e ha avuto un touchdown e tre intercettazioni.

Wilson ha detto lunedì che “il piano” è quello di essere a Pittsburgh nel 2025, ma in seguito ha ammesso che deve ancora incontrare gli Steelers per iniziare quelle discussioni.

Tomlin ha detto di credere che sia Wilson che Fields possano aiutare gli Steelers a fare il passo successivo per portare l’organizzazione dove vuole essere.

“Solo la loro professionalità, il loro approccio agli affari, il loro rapporto con il gioco sono stati incoraggianti in questo senso”, ha spiegato Tomlin della sua convinzione.

Tomlin ha anche detto che crede che Fields, che è andato 4-2 in sei partite prima dell’inizio della stagione, sarà il titolare di 17 partite se Wilson alla fine deciderà di lasciare il campo in libera agenzia.

“Ho pensato che il modo in cui ha gestito la sua situazione professionale sia stato davvero impressionante”, ha detto Tomlin. “Pensavo che apportasse urgenza al suo lavoro quotidiano, indipendentemente dal suo ruolo. Pensavo che migliorasse costantemente all’interno del nostro sistema di palla durante tutto il processo. Pensavo che il modo in cui lo faceva rendesse un pensiero o un’idea legittima. momento.”

E anche se ha detto di non credere che l’organizzazione sia bloccata nonostante le sei sconfitte nei playoff in otto anni, Tomlin non ha fatto di tutto per offrire speranza e ottimismo per il futuro.

“Sono decisamente deluso di non lavorare per preparare la partita questa settimana”, ha detto. “E sicuramente l’ho sentito negli ultimi anni, ma essere bloccato è una specie di sensazione di impotenza, e non so se mi sento impotente.

Ha aggiunto: “Non so se sono anche disposto a essere eccessivamente ottimista o a vendervi ottimismo. Riconosco solo cosa è successo e cosa deve accadere e cosa sta iniziando ad accadere e riconosco la complessità e la quantità di lavorare davanti a noi. Sicuramente mi sento capace, ma di certo non ho voglia di ottimismo o di vendere ottimismo per lavorare, e quindi eccoci qui.”