Tommy Brown, companheiro de equipe de Jackie Robinson no Brooklyn e último membro sobrevivente dos Dodgers de 1947, morre aos 97 anos

Tommy Brown, o último membro sobrevivente do Brooklyn Dodgers de 1947 e o jogador mais jovem a fazer um home run em um jogo da Liga Principal, morreu na quarta-feira. Brown tinha 97 anos e morreu após contrair pneumonia enquanto se recuperava de uma queda, sua filha ele disse a Ben Lindbergh do The Ringer.

Brown apareceu em partes de nove temporadas da liga principal, sete delas como membro dos Dodgers. Ele também jogaria pelo Chicago Cubs e pelo Philadelphia Phillies. No geral, ele atingiu 0,241/0,292/0,355 (75 OPS+) em 494 jogos na carreira.

Brown estreou aos 16 anos durante a campanha de 1944, numa época em que jogadores importantes da liga se alistavam no serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial. Brown foi homenageado na temporada seguinte, no 66º jogo de sua carreira e cerca de um mês antes de completar 18 anos. Ele voltou para casa cerca de uma semana depois. Nenhum outro jogador em Ligas Principais A história fez um home run antes de completar 18 anos, de acordo com SABR.

“Saí da escola aos 12 anos para trabalhar com meu tio nas docas de Nova York, descarregando barcaças e tudo mais”, Brown disse mais tarde sobre sua jornada no beisebol.. “Eu só jogava beisebol com os times locais da vizinhança. Não tínhamos campo. Costumávamos jogar na calçada ou em paralelepípedos. Às vezes encontrávamos um pátio de escola para jogar.”

Mais tarde, um companheiro de equipe convenceu Brown a participar de um teste dos Dodgers, uma decisão que ajudou a colocá-lo no livro dos recordes.

Brown acabaria por se apresentar para o serviço militar antes de ser dispensado antes da primavera de 1947. Ele então se apresentou ao acampamento e competiu pelo tempo de jogo na primeira base ao lado do lendário Jackie Robinson. Basta dizer que Robinson venceu a competição e integrou com sucesso a Liga Principal de Beisebol.

Brown, por sua vez, recusou-se a participar de uma petição iniciada por outros jogadores dos Dodgers que não queriam dividir o time com Robinson. “Não gostei porque era um homem.” ele disse. “A cor não me incomodou.”