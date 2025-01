Tommy Paul entra no Australian Open Quarter em 87 minutos

Tommy Paul perdeu apenas três partidas para avançar para suas terceiras quartas de final do Grand Slam depois de derrotar Alejandro Davidovich Fokina no Aberto da Austrália no domingo. O americano do 12º colocado foi simplesmente bom demais para o espanhol do 66º colocado em um dia quente em Melbourne, que voltou para casa por 6-1, 6-1, 6-1 na Margaret Court Arena. O jogador de 27 anos enfrentará o alemão Alexander Zverev, segundo colocado, ou o francês Ugo Humbert, décimo quarto colocado, por uma vaga nas semifinais. O torneio de abertura do Grand Slam do ano foi de longe o maior sucesso de Paul em sua carreira, com um recorde de vitórias e derrotas de 15-5 em seis torneios.

Seu melhor resultado em um torneio de Grand Slam veio em Melbourne, quando chegou às semifinais em 2023 – o primeiro americano a fazê-lo desde Andy Roddick em 2009.

Nesse mesmo ano, ele derrotou Davidovich Fokina antes de ser expulso por Novak Djokovic.

“Estou sempre feliz por voltar à Austrália e estar novamente nas quartas de final. É incrível”, disse Paul, que conquistou três títulos em 2024 em Dallas, Queen’s e Estocolmo.

“Cheguei às minhas primeiras quartas de final nesta quadra e agora às minhas segundas quartas de final aqui na Austrália nesta quadra.

“Ótimas lembranças desta quadra.”

Davidovich Fokina entrou em seu confronto na terceira rodada depois de dois exaustivos cinco sets, incluindo a derrota de dois sets, e foi lento no primeiro set.

Paul quebrou imediatamente e ganhou 87 por cento em seu primeiro saque, mal olhando enquanto o espanhol avançava para o primeiro set em apenas 22 minutos.

Davidovich Fokina precisou de uma pausa médica no momento da substituição devido a um possível problema no quadril direito e nunca mais voltou à partida.

Paul quebrou duas vezes para quebrar 4-0 no segundo set e uma história semelhante se desenrolou no terceiro set, quando ele alcançou a vitória em apenas 1 hora e 27 minutos.

“Não é fácil fazer isso uma ou duas vezes seguidas”, disse ele sobre o espanhol, que disputou duas partidas de cinco sets.

“Isso significa que ele definitivamente merece meus aplausos e respeito por ter ficado por aqui hoje.”

