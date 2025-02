Tony Clark, da MLBPA, chama Rob Manfred para comentários do bloco: “O outro lado continua a intervir negatividade”

Quando os proprietários da principal franquia das ligas de beisebol trancam os jogadores durante a temporada 2021-22, destruíram uma longa paz trabalhista entre eles e o Mlb Associação de jogadores. Embora o acordo de negociação coletiva resultante tenha duas temporadas restantes, já existem indicações Mlb Eu poderia experimentar uma greve de trabalho novamente antes da abertura do dia 2027, especialmente com tanta atenção neste inverno que se presta à economia do jogo.

Ou seja, é isso que o chefe do MLBPA, Tony Clark, disse a Bob Nightgale do USA Today: “Quando o comissário sugere abertamente que a expectativa é uma greve de trabalho e que um bloqueio é o novo padrão ou deve ser considerado tanto, que será emprestado a alguma conversa, apesar do fato de estarmos um ano e meio, dois anos depois a expiração do vencimento do contrato.

“Continuaremos conversando sobre isso abertamente também. Estará em um ambiente em que o jogo parece estar avançando positivamente, enquanto o outro lado continua a intervir a negatividade na conversa. Mas nós a navegaremos de acordo”.

Comissário Rob Manfred, enquanto isso, Ele disse ao Atlético No mês passado, um bloco pode ser um “positivo”.

“De uma maneira estranha, é realmente positivo”, disse Manfred. “Há uma alavancagem associada a um bloco de baixa temporada e ao processo de negociação coletiva sob os trabalhos da NLRA com base na alavancagem. O melhor dos baixos bloqueios sazonais é a alavancagem que existe entre as partes de negociação”.

Mais recentemente, Manfred Ele disse aos repórteres nesta semana que a disparidade financeira “está no topo da minha lista de preocupações sobre o que está acontecendo no esporte”

Manfred acrescentou: “Quando digo que não posso criticar as (despesas dos Dodgers de Los Angeles), eles estão fazendo o que o sistema permite. Se eu irei criticar alguém, não serão os Dodgers. Ele se recusou a dizer Se ele tivesse a intenção de pressionar ou não um limite de salário como parte do próximo CBA.

Nada disso deve se qualificar como uma surpresa. O limite de salário tem sido a luta definidora entre os proprietários e os jogadores desde o início do MLBPA. O que a recente paz trabalhista de décadas? Isso é um enorme atípico na história da liga. Obviamente, as outras oito entregas trabalhistas na história moderna da MLB ocorreram de 1973 a 1995, ou mais de uma a cada três anos. Embora ninguém deva esperar por um retorno a esse ritmo, uma dinâmica desconfortável de trabalho é uma grande parte da essência do beisebol que não.