Tony Dungy parla della voce di politica politica

La carriera di Tony Dungy come allenatore della NFL non verrà dimenticata presto.

Dungy era il capo allenatore di Tampa Bay Bucananeers e Indianapolis Colts e ha vinto un Super Bowl con i Colts.

Non è un allenatore dal 2008, ma è ancora molto collegato al gioco attraverso la sua copertura radio e media.

Apparentemente a Dungy piace il suo contenuto fuori campo che contiene molti fan di Colts vicini a lui e diventa nuovo lungo la strada.

C’è stata una voce in circolazione che vorrebbe entrare in politica, una nuova avventura per Dungy, ma l’ha rapidamente rimosso in un post su X.

Come evidenziato Dungy in un recente X -Post, “Adoro il mio stato di origine del Michigan. Prego che scelgano un senatore che onora il Signore e guiderà bene il popolo. Ma posso assicurarti che non sarò io. Numero 1, non sono un politico e il numero 2, vivo in Florida. “

Non sono sicuro da dove provenga questa idea, ma non è venuta da me. Amo il mio stato di origine del Michigan. Prego che scelgano un senatore che onora il Signore e guiderà bene il popolo. Ma posso assicurarti che non sarò io. Numero 1, non sono un politico e il numero 2, vivo in Florida. https://t.co/tsuorcbbpq – Tony Dungy (@theydungy) 31 gennaio 2025

Dungy non sembra avere il desiderio di saltare nella sfera politica, e sebbene lo farebbe, non sarebbe in Michigan in quanto non vive lì.

C’erano molte inesattezze e cose che non sono aumentate da un punto di vista logistico mentre queste voci circolano, ma ora Dungy ha confermato che non sono vere.

Nel frattempo, si atterra a quello che ha fatto per quasi due decenni, parlando di sport e soggiornando in un’area di carriera che si adatta meglio al suo set di abilità.

