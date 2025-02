O ex -goleiro da equipe nacional masculina nos Estados Unidos, Tony Meola, sofreu um ataque cardíaco na sexta -feira em seu 56º aniversário. A Meola está de bom humor e os médicos dizem que a Meola ficará bem, de acordo com o repórter da MLS Tom Bogert.

Atualmente, o analista da CBS Sports Galazo Network, Meola teve uma carreira como jogador de 18 anos e serviu um período como gerente da Marinha de Jacksonville.

Meola tinha 100 bonés para a USMNT durante sua carreira enquanto começava na Copa do Mundo de 1990 e 1994 “Vá para fazer cheques frequentes”.

Durante sua carreira como jogador, Meola era mais conhecida por seu tempo com Sporting Kansas City e o Nova York Red BullsMas o tempo também passou um tempo com Brighton e Watford Durante uma temporada na Inglaterra. A Meola venceu a MLS Cup em 2000 com o Sporting Kansas City e, ao mesmo tempo, garante ao goleiro do ano e ao prêmio MVP da Liga naquela temporada. A Meola também levantou a Copa de Ouro duas vezes em 1991 e 2002 com o USMNT.