Tony Parker rivela le sue aspettative per Victor Wembanyama con gli Spurs

Victor Wembanyama dei San Antonio Spurs potrebbe essere il giovane giocatore più entusiasmante della NBA in questo momento.

Potrebbe essere destinato a grandi cose come un trofeo MVP, un campionato e anche altro.

Parlando con SiriusXM NBA Radio, il grande Tony Parker degli Spurs ha parlato delle aspettative della squadra per Wembanyama.

Ha detto che il talentuoso lungo dovrà vincere “più” campionati perché è quello che si aspettano gli Spurs.

Le aspettative sono alte, ma tutti credono che Wembanyama possa superarle.

“(Victor Wembanyama) dovrà vincere più campionati perché agli Spurs è quello che ci aspettiamo” Hall of Fame degli Spurs @TonyParker narratore @Ashstro cosa deve fare Wemby per essere considerato uno dei migliori nella storia della squadra Ascolta l’intera intervista sull’app SiriusXM 👆 pic.twitter.com/78hBGmbXji — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) 24 gennaio 2025

Parker ha trascorso del tempo con Wembanyama prima dell’inizio della sua prima stagione l’anno scorso.

Ciò significa che si è avvicinato alla giovane stella e ne comprende la personalità, la sua spinta, i suoi obiettivi e il suo potenziale.

Conosce Wembanyama meglio di chiunque altro e vede tutto ciò che può ottenere.

Giunto al suo secondo anno, Wembanyama ha una media da leader del campionato di 24,6 punti, 10,8 rimbalzi, 3,8 assist e 4,0 stoppate a partita. incontro.

Ha già vinto il titolo di Rookie of the Year e sembra che potrebbe essere sulla buona strada per vincere il suo primo trofeo di Difensore dell’anno.

Il cielo potrebbe davvero essere il limite per Wembanyama, ma le vittorie in campionato sono un must.

Il franchise degli Spurs ha un’eredità enorme e storica e giudica il successo in base ai titoli.

Se Wembanyama vuole guadagnarsi un posto nella storia degli Spurs e diventare uno dei più grandi membri della squadra di tutti i tempi, dovrà guadagnare almeno un anello.

Sarà una prestazione difficile, ma la buona notizia è che Wembanyama ha avuto un inizio di carriera incredibile.

Parker e milioni di tifosi degli Spurs vogliono molto da Wembanyama, ma sono fiduciosi che possa mantenere i suoi obiettivi.

