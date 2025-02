Top 10 2025 NFL Free Agent Edge Rushers: Khalil Mack Still Star?

La nostra serie settimanale, NFL Free Agency, si sposta in difesa, a partire da una stazione premium, che il campionato paga profumatamente: Edge Rushers. Questo elenco dei primi 20 più 10 altri nomi, che sono considerati da passare, per vincere dai veterani di pensionamento a appena 25 anni e i loro accordi di partenza.

Un anno fa, questo è stato uno dei compiti più profondi nell’ufficio libero: Danielle Hunter è andato nei texani, Jonathan Greenard e Andrew Van Ginkel a Viikins e altri. Avevano tutti due sacchi con le loro nuove squadre nel 2024. Quanti dei giocatori sottostanti possono fare lo stesso con le nuove squadre in autunno?

Ecco i primi dieci bordi disponibili nell’ufficio libero e altri 10, che hanno anche raggiunto il mercato aperto.

(Tra parentesi tra parentesi)

10. Chauncey Golston – Cowboy (69)

Golfston aveva più sacchi nel 2024 (5,5) rispetto alle sue prime tre stagioni a Dallas, entrando nel ruolo di partenza dopo che era un giocatore di rotazione fino al punto. Ha giocato quasi 800 in difesa e 177 in squadre speciali, quindi è almeno un solido assalto di terzo bordo per qualcosa, un ruolo che oggi costa $ 6-7 milioni all’anno.

9 Sessione Azeez – Giganti (66)

È stato una situazione molto sottovalutata della situazione con sei sacchi in sole 11 partite della scorsa stagione e ha 22 sacchi della sua carriera. Non c’è dubbio che abbia velocità e modifiche per raggiungere il difensore. Il suo problema è rimanere sul campo. Non ha giocato durante l’anno di inizio della stagione (otto sacchi), mancando da 22 51 partite in tre anni. Il 24enne sta attualmente riabilitando il legamento strappato in punta di piedi e ha anche un vitello, una caviglia e lesioni disponibili.

8. DeMarcus Lawrence – Cowboy (54)

Ha giocato solo quattro partite prima della fine della stagione con una gamba ferita a settembre, ma è importante ricordare che aveva tre sacchi e cinque colpi di QB in questi giochi. Lo fece in avanti dal suo ritmo di licenziamento da tutti i cinque anni precedenti. Diventerà 33 la prossima stagione, quindi è improbabile che diventerà di nuovo un compagno di borsa a due cifre. Quando è sano, è ancora un forte difensore, ma questo è stato solo gli ultimi due nelle ultime quattro stagioni.

7. Patrick Jones – Vichingo (50)

Jones, 26 anni, aveva cinque sacchi nelle prime quattro partite del 2024, che si concluse in sette anni di dissoluzione. L’unico giocatore della NFL che ha giocato meno di 500 clic in difesa e ha più sacchi è stato Detroit Recinzione hutchinson . Viking ha Jonathan Greenard e Andrew van Ginkel torna e un principiante promettente Dallas Turner Quindi potrebbero lasciarla camminare in un ufficio libero, lasciando un’altra squadra per scoprire cosa può fare Jones in un ruolo più importante nel 2025.

6. Dante Fowler Jr. – Comandanti (45)

L’assalto di margine di 30 anni ha guidato Washington su 10.5 sacchi nel 2024. Gli istruttori possono essere produttivi fino alla metà degli anni ’30, quindi Fowler ha ancora gas nel serbatoio. Ha anche guidato i comandanti con un difensore di 28.

5. Dayo odayingbo – Colts (40)

Odeyingbo, 25 anni, è un nome che potresti non conoscere. Aveva otto sacchi nel ruolo circolare nel 2023, quindi solo tre principianti nel 2024. Ha quattro rapper forzati negli ultimi due anni ed è abbastanza inquietante da essere pagato bene in questo nuovo contratto, probabilmente a $ 15 milioni all’anno o Di più.

4. Chase the Young – Sacro (23)

Young, 25 anni, ha dimostrato che poteva rimanere in salute e aveva 5,5 sacchi a New Orleans per il primo anno. I santi sono un inferno, ma possono beneficiare dell’espansione davanti all’ufficio libero, evitando $ 9 milioni di soldi morti se non lo fanno. Sano nell’ex selezione complessiva n. 2 è una tonnellata di capovolgimento, quindi dovrebbe comandare almeno $ 15 milioni all’anno come una delle migliori opzioni per un altro commercio.

3. Haaso Reddick – Docce (20)

Non c’è stato un passaggio di pass migliore nella NFL nel 2020-2023, con Reddick aveva 50,5 sacchi per tre diverse squadre. Ma la sua reputazione ha avuto un successo quando ha costretto il suo negozio nelle jet machine, quindi ha avuto un arresto inutile e lo ha seguito in un solo sacco in dieci partite. Ora ha 30 anni. Qualcuno lo paga, ma non vi è alcuna garanzia che possa riprendere dove se ne è andato quando aveva 11 sacchi nel 2023. C’è un rischio che sicuramente richiederà.

2. Josh Sweat – Aquile (9)

Aveva il tempismo perfetto con le prestazioni del calibro MVP nel Super Bowl (2,5 sacchi), che sicuramente ha ricevuto l’attenzione delle squadre della NFL. Ma scoprono anche che questi erano i suoi primi sacchi in sei partite. Raramente è dominante come i maestri, ma può raggiungere il difensore. Ha avuto otto sacchi in questa stagione e ne ha 33 negli ultimi quattro anni. Non è il bordo dell’élite, ma il sudore di 27 anni è direttamente ad un altro livello.

1. Khalil Mack – Chargers (6)

Sebbene Mack si trasforma in 34 anni, è un assalto al bordo produttivo. Ha concluso secondo in bulloni con sei sacchi, guidando la squadra di 17 nel 2023. Mack ha offerto una delle migliori difese in campionato per la presenza e la leadership dei veterani. Mentre pulisce il suo armadio dopo la stagione, ha dichiarato di avere un po ‘di tempo per prendere in considerazione la pensione, ma i rapporti hanno riferito che avrebbe giocato nel 2025.

10 altri nomi dovrebbero essere visualizzati: Derek Barnett, texani; Baron Browning, Cardinals; Marcus Davenport, Lions; Dennis Gardeck, Cardinals; Brandon Graham, Eagles; Matthew Judon, Falcons; Malcolm Konce, Raiders; Charles Apple, Masters; Joseph Osai, Bengala; Josh Uche, i maestri

Greg Auman è un giornalista di Fox Sports NFL. In precedenza ha trascorso un decennio coperto da bucanieri per Tampa Bay Times and Sports. Puoi seguirlo su Twitter @Gregauman .

