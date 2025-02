Top 10 2025 NFL Free Agent WRS: 5 ex Cakers Pro sono disponibili

Il vasto destinatario è uno dei luoghi più profondi della NFL nell’ufficio libero. Due dei primi cinque giocatori giocabili e un certo numero di ex star che hanno cambiato squadra nell’ultimo anno. I migliori giovani destinatari del 2021 Sketch-and-Marmarr Chase, Nico Collins, Amon-Ra St. 1000 iarde.

Ecco i primi dieci ricevitori disponibili nell’ufficio gratuito e altri 10, che arriveranno anche sul mercato aperto.

(Tra parentesi tra parentesi)

10. Dyami Brown– Comandanti (NR)

Brown, 25 anni, ha avuto più ricevimenti (30) in questa stagione che nei primi tre anni, e ha fatto un nuovo grande passo durante il Washington Post -Season, guadagnando 14 passaggi a 229 yard e punti in tre playoff. Aveva un tasso di cattura del 75%nel 2024 e ha una velocità di 4,46, quindi è una rara selezione del 2021 in aumento di questo agente di svago.

9 Kavone -turpine– Cowboy (NR)

Il 28enne Turpin potrebbe essere l’agente più affascinante limitato in campionato. Il calcio più pericoloso della NFL e il destinatario in via di sviluppo, presumibilmente, avrebbero interessi esterni significativi. Cowboy può permettersi di dargli un secondo round dell’offerta per $ 5,2 milioni, cosa significa che se se ne andasse, questa squadra dovrebbe la seconda scelta di Dallas? Se i Cowboys vanno con l’offerta più bassa, Turp riceverà una rivista promozionale avvincente da un’altra squadra a cui Dallas potrebbe non essere in grado di rispondere.

8. Darius Slayton – Giganti (77)

Slayton è bravo ma raramente eccezionale e arrivo Malik Nabers A New York, lo lasciò a 39 catture e due tocchi nel 2024. Slayton proverà ad andare altrove come ricevitore n. 2, che può essere fatto con un potenziale giocatore da principiante con i Giganti? Non abbassare la possibilità dove va ovunque Daniel Jones terre.

7. Tenwing Brown – Maestri (60)

Di volta in volta, Patrick Mahomes Grazie versatilità di Brown e percorso versatile. Eppure non l’abbiamo mai vista 50 iarde nelle sue cinque apparizioni per i Maestri. Forse poiché le sue statistiche erano così sottovalutate, i maestri ottengono uno sconto per respingerlo con Brown. È possibile che il suo infortunio alla spalla abbia portato a una produzione limitata, quindi è possibile che sarà molto migliore e più sano l’anno prossimo. Ma è degno di nota quando il giocatore va ai maestri e vede la recessione della produzione. Di solito non è un buon segno.

6. Non manan – Orsi (53)

Allen si è unito agli Orsi nel negozio offseason per la raccolta del quarto round mentre trascorreva i primi 11 anni di NFL con il caricabatterie. Portato al lavoro come alghe esperte per un principiante Caleb Williams Il prodotto CAL di 32 anni si è concluso con 70 ricevimenti per 744 cantieri navali e sette contatti. Se non rimane a Chicago, Allen ha detto che vuole tornare a Los Angeles con bulloni o arieti.

5. DeAndre Hopkins – Maestri (49)

Durante le sue ultime quattro partite, aveva cinque catture 36 yard e tocco. È in parte dovuto al fatto che il crimine ha visto Hollywood Brown brucia dalla lesione e Xavier Alzati ragazzo. Ma è stato anche perché Hopkins si è presentato in seguito. I maestri avevano disperatamente bisogno di lui mentre gli passavano nel mezzo e gli alimentavano gli obiettivi. Ha dominato solo 10,7 iarde per catturare, il più basso della sua carriera. Vintage DeAndre è a lungo lontano. Il 32enne ha un destinatario del possesso, che probabilmente sarà una terza opzione nel crimine.

4. Amari Cooper – Fatture (30)

Dopo metà stagione, Cooper non riuscì a trovare il crimine di Buffalo. In sua assenza a Cleveland, Jerry Jeudy È nato in un modo che non avevamo davvero visto nella sua carriera. Tutto ciò si rifletteva male in Cooper. Dato ciò che abbiamo visto nel mercato della reception, Cooper trova un team ottimista che ha ancora succo per il trentenne. È stato rimosso solo un anno dalle stagioni di 1000 yard e nel 2024 ha dovuto combattere con Bad Browns QBS e poi a metà strada attraverso l’allenamento stagionale in un nuovo playbook. Se si stringe, puoi ancora vedere il Top -Notch WR2 e forse anche un WR1 in alto.

3. Stefon Diggs – Texiani (18)

Ecco un ragazzo difficile da giudicare per gli scout. Le fatture hanno salutato a Diggs prima della natura dell’anno scorso, forse perché hanno notato le capacità ridotte del destinatario. Una volta a Houston, Diggs aveva un bell’aspetto in WR2 prima di strappare l’ACL Week 8. All’età di 31 anni, è improbabile che sia di nuovo WR1, quindi probabilmente deve trovare un posto dove può sistemarsi dietro il prolifico crimine di Alfa. Che cosa Comandanti Per esempio?

2. Chris Godwin – Bucanieri (4)

Godwin che compie 29 anni a febbraio è molto simile Mike Evans – Capo di gruppo e assistente costante che vuole stare con i Buc. Proprio come tre anni fa, sta diventando un grave infortunio (spostato alla caviglia sinistra) quando arriva in un ufficio libero. Ci vogliono più di tre anni, $ 60 milioni, che poi ha dovuto tenerlo, ma non può essere troppo più di quanto paghino Evans (AAV: $ 20,5 milioni). Oltre a Higgins, Godwin è il miglior ricevitore disponibile. La nuova squadra paga per lui almeno $ 25 milioni all’anno per essere il numero uno, che è stato un successo costante di Tampa Bay # 2?

1. Fare Higgins – Bengala (1)

Come se i bengalesi non avessero abbastanza conflitti contrattuali con i suoi giocatori, Higgins è progettato per essere il miglior agente libero. E come Ja’arrr Chase E Trey Hendrickson Stai cercando estensioni redditizie (e Cincy è un’organizzazione scarsamente economica), c’è un tiro esterno che Higgins colpisce un ufficio libero – anche se è un tag di franchising, solo per tenerlo (e potrebbe persino cambiarlo). Potrebbe essere Bengali WR2, ma sarebbe lo scambio numero uno per circa altre 20 squadre. Non solo controlla la casella per ciò che tutti vogliono (un giovane destinatario che viene al suo primo ministro), ma non c’è molto da offrire nel mercato del 2025. Quest’anno Higgins è più che mai un’entità rara.

10 altri nomi dovrebbero essere visualizzati: Tyler Boyd, Titans; DJ Chark, Chargers; Brandin Chefs, Cowboys; Mack Hollins, fatture; Diontae Johnson, Ravens; Elijah Moore, Jets; Josh Palmer, Chargers; DeMarcus Robinson, Rams; Nick Westbrook-mihine, Titani; Mike Williams, Steelers.

Greg Auman è il giornalista NFL di Fox Sports. In precedenza ha trascorso un decennio coperto da bucanieri per Tampa Bay Times and Sports. Puoi seguirlo su Twitter @Gregauman .

