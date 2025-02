Top 25 em amanhã: Flórida preparada para subir no ranking de basquete da universidade após a vitória de Auburn contra o Alabama

Um grande choque é iminente perto da pesquisa do AP Top 25 na segunda -feira, depois que Auburn, o número 1, venceu decisivamente sobre o Alabama nº 2 em Tuscaloosa durante o fim de semana e o número 5 do Tennessee sucumbiu ao Kentucky nº 15 pela segunda vez nesta temporada. O número 3 da Flórida parece estar preparado para estar entre os maiores beneficiários desse caos com um aumento com o número 2 em minhas projeções para a pesquisa de segunda -feira na última edição dos 25 melhores de amanhã, na qual prevejo como eu pensar Os eleitores formularão seus ingressos com base nos resultados da semana.

A ascensão ao número 2, uma semana depois de estar empatada com Duke no número 3, marcaria o lugar mais alto para o Gators da pesquisa da AP desde 2013-14, quando terminou as últimas quatro semanas no número 1 antes de cair antes do eventual UConn National National Campeão na Final Four. A Flórida melhorou 22-3 na temporada com vitórias sobre o estado do Mississippi e Carolina do Sul nesta semana, que chegou depois de derrubar o número 1 de Auburn, a segunda vitória da UF sobre uma equipe nº 1 nesta temporada, na semana anterior.

Na parte superior da pesquisa, na segunda -feira será Auburn novamente, que manteve seu lugar no número 1 na semana passada, apesar da perda da Flórida, embora a tensão de seu maior interesse seja de maior interesse. A carreira de Auburn, como o número 1, o unânime terminou na semana passada às três semanas e dividiu os votos em primeiro lugar com três outras equipes, mas seu comunicado venceu em um rival neste fim de semana deve comprá -lo novamente de alguns crentes. Com Duke e Florida provavelmente em disputa para a posição número 2, Auburn parece a opção óbvia no número 1, e um retiro de status unânime pode estar nos cartões.

Abaixo está como a pesquisa para agitar na segunda -feira.

Projetado para sair: Creighton