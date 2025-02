Torneio 1 a 1 exclusivamente: suporte, regras, cronograma, confrontos da primeira rodada, prêmio

A primeira rodada do longo torneio 1 a 1 de Innivalado ocorreu na segunda -feira e apresentou um grande desconforto, não mais notável do que a vitória de Aaliyah Edwards no MVP duas vezes da WNBA Breanna Stewart. Edwards drenou vários saltadores a caminho de uma vitória de 12-0 que levou menos de dois minutos.

Supunha -se que o evento (principalmente) de eliminação única teria 30 jogadores, mas incomparável no domingo que “devido a lesões persistentes e priorizando o poço dos jogadores para jogos sazonais regulares”, o apoio se ajustou. No total, seis confrontos da primeira rodada foram cancelados.

Aqui está uma olhada no cronograma de transmissão restante:

Segunda rodada e quartas de final: Terça-feira, 11 de fevereiro, das 19h às 22h ET (TRUTV)

Terça-feira, 11 de fevereiro, das 19h às 22h ET (TRUTV) Semifinais e finais: Sexta-feira, 14 de fevereiro, 19:30-21:00 ET (TNT/TRUTV)

O torneio 1 a 1 possui um grupo de prêmios de US $ 350.000 com US $ 200.000 para o campeão. Além disso, os companheiros de equipe do jogador vencedor receberão US $ 10.000, enquanto o corredor -up obtém US $ 50.000 e os semifinalistas ganham US $ 25.000.

Para criar o suporte, os jogadores primeiro se separaram em quatro vagens e depois classificaram 1-8 (ou 1-7 no caso das cápsulas A e D). Os pods A e B estão no lado esquerdo do suporte, enquanto os pods C e D estão do lado direito. Número de sementes 1 no pod A (Jewell Loyd) e semente nº 1 no pod D (Arike Ogunbowale) recebeu um adeus da primeira rodada.

Aqui está uma olhada no suporte para a primeira rodada:

Bainha

Primeira rodada

No. 1 Jewell Loyd avança com adeus

No. 7 Shakira Austin def. No. 2 Chelsea Gray, 12-2

No. 3 Alyssa Thomas (Out) vs. No. 6 Azura Stevens – Stevens Advances in Walkingover

No. 4 Rae Burrell vs. No. 5 Natasha Cloud (fora) – Burrell avança na caminhada

Segunda rodada

No. 1 Jewell Loyd vs. No. 4 Rae Burrell

6 Azura Stevens vs. No. 7 Shakira Austin

Pod b

Primeira rodada

No. 1 Nafesa Collier def. No. 8 Katie Lou Samuelson, 12-6

No. 2 Rhyne Howard def. No. 7 Lexie Hull, 12-7

No. 3 Tiffany Hayes (Out) vs. No. 6 Courtney Williams – Williams avança na Walkingover

No. 5 Rickea Jackson def. No. 4 Jackie Young, 11-3

Segunda rodada

No. 1 Nafeaes Collier vs. No. 5 Rickea Jackson

No. 2 Rhyne Howard vs. 6 Courtney Williams

Menos de c

Primeira rodada

No. 8 Aaliyah Edwards def. No. 1 Breanna Stewart, 12-0

No. 2 Kahleah Cobre def. No. 7 Aliyah Boston, 11-6

No. 3 Allisha Gray def. No. 6 Jordin Canadá, 11-4

No. 4 Marina Mabrey (Out) vs. No. 5 Kate Martin (Out) – Jogo cancelado

Segunda rodada

No. 8 Aaliyah Edwards avança com adeus

No. 2 Rhyne Howard vs. No. 3 Allisha Gray

Pod d

Primeira rodada

No. 1 Arike Ogunbowale avança com adeus

No. 2 Kayla McBride (Out) vs. No. 7 Dijonai Carrington – McBride Advances in Walkingover

No. 3 Satou Sabally vs. No. 6 Brittney Sykes (fora) – Avanços sabdois na passagem

No. 4 Skylar Diggins-Smith def. No. 5 Dearica Hamby, 11-3

Segunda rodada

No. 1 Arike Ogunbowale vs. No. 4 Skylar Diggins-Smith

No. 2 Kayla McBride vs. No. 3 Satou Sabally

