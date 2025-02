Torrent Group se torna uma participação majoritária da franquia IPL Gujarat Titans

O grupo principal de torrent se tornou o acionista majoritário da Gujarat Titans após a compra de 67 % (2/3) dos atuais proprietários de CVC, anunciados na quarta -feira, franquia do IPL. A transação está sujeita a condições habituais de fechamento e aprovação, incluindo BCCI. “O Torrent Group concluiu um acordo final sobre a obtenção de ações majoritárias no valor de 67% na renomada franquia da Premier League (IPL), Gujarat Titans (Irelia Sports India Private Limited) com a Irelia Company Pte Ltd (” Irelia “) – Atualmente pertencente a fundos gerenciados ou aconselhados pelo CVC, “um comunicado de imprensa foi encontrado.

“Sob o contrato, a Irelia manterá uma minoria significativa de 33% em uma franquia”, disse ele.

Em 2021, a CVC comprou uma franquia de Guyarat por 5 625 Crere RS e, a propósito, Torrent foi um dos licitantes.

Acredita -se que a avaliação GT atual seja de 7500 crore INR e, de acordo com as fontes do IPL, a Torrent pagou algo pela adaptação dos Rs 5025 crore para obter dois terços dos pacotes.

O contrato é uma situação benéfica para ambos, porque o CVC não apenas manteve um terço das ações, mas também recuperou 89 % do valor originalmente investido na compra da equipe.

Falando nesta ocasião, Jinal Mehta, diretor do The Torrent Group, disse: “Com a aquisição de ações majoritárias em Gujarat Titans, estamos empolgados por podermos aumentar nossas experiências de fãs e desbloquear novos caminhos de crescimento nos próximos anos. “Siddharth Patel, sócio -gerente da CVC, comentou:” Estamos felizes por poderemos anunciar este contrato, o que significa o início de um novo capítulo no evento esportivo mais popular da Índia e de nossa equipe Gujarat Titans.

“Nossa participação no críquete indiano começou fortemente, garantindo a franquia de Gujarat, conquistando o título de IPL em nossa primeira temporada e emergindo como vencedores do segundo lugar em nossa segunda temporada”.

