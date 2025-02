O Tottenham venceu a Batalha de Underachievers Premier League 1-0 no domingo para causar outro resultado sombrio para o chefe do Manchester United Ruben Amorima. James Maddison marcou o único gol em 13 minutos, quando Spurs se moveu no United na mesa para 12. Graças à terceira vitória sobre o Red Devils nesta temporada. A vitória suavizou a pressão sobre o fracasso da cabeça do Tottenham Ang Postecoglou depois de jogar as duas competições da Copa da Nacional este mês para acompanhar sua posição de baixa liga. O United está agora em 15º lugar, mas desfrute de um travesseiro de 12 pontos no terço inferior.

“O lugar na mesa é minha preocupação, não estou preocupado comigo”, disse Amorim, que venceu apenas quatro dos 14 jogos da Premier League desde a aquisição em novembro.

“Eu odeio perder. Esse sentimento é o pior. O resto em que não penso.

“Entendo minha situação, trabalho, tenho certeza do meu trabalho e só quero ganhar jogos”.

A primeira vitória na Tottenham Home League desde novembro estava entre o espírito de rebelião entre seu apoio.

Antes de começar e depois da partida, o Spurs nomeou novamente sua frustração para os proprietários da Enica e o presidente Daniel Levy.

O enorme banner tinha “24 anos, 16 gerentes, 1 troféu – tempo para a mudança” como um contingente considerável da multidão em casa, juntou -se ao protesto que chama Levy.

No entanto, o clima de Postecoglou foi levantado antes do início, porque ele foi capaz de receber muitos regulares regulares da primeira equipe que foram removidos por lesão.

Retornar “jogadores de alta qualidade”

O goleiro do Vicario de Glugielmo apareceu pela primeira vez desde novembro. Maddison voltou ao armazém inicial, enquanto Destiny Foze, Brennan Johnson e Wilson Odobert estavam no banco.

“Eles são jogadores de alta qualidade. Tivemos muito difícil nos últimos dois meses e meio “, disse Postecoglou. “Foi importante que vencemos e obtenhamos alguma aderência.

“Eu certamente acho que nesta metade da temporada ainda há uma grande oportunidade para nós e espero que hoje seja o começo”.

O United tem seus próprios problemas com os ferimentos de Amad Diallo que se juntam a Lisandro Martinez na trilha batida pelo resto da temporada, e Kobbie Manoo descartou por um mês.

Amorim teve que mencionar oito adolescentes entre seus nove substitutos, forçando Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee a começar juntos depois que os dois foram negligenciados na última partida da Liga Unida – derrota 2: 0 do Crystal Palace.

Hojlund teve sua primeira chance quando atirou muito perto do vicario, antes de italiano voar para a esquerda para recusar Alejandro Garnacho.

Em vez disso, o Spurs conseguiu um abridor quando Andre Onana só conseguiu disparar Sucas Bergvall no caminho de Maddison, que bateu em uma rede vazia no 10º gol.

O United deveria ter sido na parte de tempo, porque o pote estava queimando com uma grande oportunidade com apenas Vicario para derrotar depois que ele foi eleito por Bruno Fernandes.

Vicario ainda frustrou o Potter depois de outro belo capítulo após o intervalo.

Zirkzee perdeu uma grande chance de empatar 20 minutos desde que o internacional holandês administrou a cruz de Nousair Mazraoui com a extensão do gol.

Mas a incapacidade do United de colocar a bola na rede não é uma surpresa.

Apenas Dolne Three Plus Everton marcou menos de 28 gols do United em 25 partidas da liga nesta temporada.

Por outro lado, Onana manteve os hóspedes no jogo, evaporação do poderoso esforço de Dejan Kulausevski.

Mas mesmo a linha improvisada do Spurs não pôde ser violada pelos homens de Amorim para permitir que o PostEcoglou veja alguma luz no final do túnel.

